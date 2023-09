Dolga digitalna roka evropske komisije

V nadaljevanju preberite:

Evropski uporabniki najpopularnejših spletnih družbenih omrežij in platform, kot so tiktok, snapchat, facebook in instagram, v zadnjih tednih videvajo novice in opomnike na nove funkcije, ki zaznavno spremenijo delovanje teh okolij, saj je mogoče, denimo, izklopiti algoritemski prikaz objav ali usmerjene oglase.

Novosti so neposredna posledica aktualnega uvajanja sveže evropske zakonodaje v obliki dveh širokopoteznih uredb. Digital Markets Act (DMA) ali uredba o konkurenčnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju je osredotočena na ohranjanje konkurenčnosti oziroma upiranje monopolom.

Hipnejši in vidnejši učinek za običajnega uporabnika interneta pa bo imela druga uredba, Digital Services Act (DSA) ali uredba o enotnem trgu digitalnih storitev. Posega namreč neposredno v vsebino in vsakodnevno delovanje najbolj priljubljenih spletnih platform, ki jih želi napraviti varnejše in preglednejše. Načini za to gredo v grobem v tri smeri: oblikovanje robustnejših in učinkovitejših praks za odstranjevanje nasilnih vsebin, dezinformacij in drugih nedovoljenih objav; korenito zmanjšanje dosega ciljanega, torej personaliziranega oglaševanja; in nazadnje odpiranje »črnih škatlic« algoritmov, ki poganjajo popularno imenovano ekonomijo pozornosti.