Twitter odstopil od kodeksa EU o boju proti dezinformacijam

Twitter se je odločil odstopiti od kodeksa ravnanja na področju dezinformacij, prostovoljnega akta EU, ki združuje glavne družbene platforme, je v petek dejal evropski komisar za notranji trg Thierry Breton. Opozoril je, da bo Twitter vseeno moral spoštovati zaveze, saj bo boj proti dezinformacijam kmalu postal pravno zavezujoča obveznost v EU.

»Lahko pobegneš, vendar se ne moreš skriti. Poleg prostovoljnih zavez bo boj proti dezinformacijam od 25. avgusta dalje pravna obveznost v skladu z aktom EU o digitalnih storitvah DSA. Naše ekipe bodo pripravljene na njegovo izvrševanje,« je na Twitterju zapisal Breton.

Med več kot 30 podpisniki tudi Meta, Google, TikTok in Microsoft

Tudi nemška notranja ministrica Nancy Faeser je potezo Twitterja označila za neodgovorno. »Dezinformacije, laži in propaganda širijo sovraštvo in so strup za demokracijo,« je zapisala in dodala, da je še dobro, da bodo kmalu začela veljati strožja pravila.

Kodeks ravnanja na področju dezinformacij je bil medtem sprejet leta 2018. Med več kot 30 podpisniki dokumenta so podjetja, ki upravljajo z največjimi družbenimi omrežji, kot so Meta, Google, Twitter, TikTok in Microsoft. Zajema pa tudi organizacije, ki se ukvarjajo s preverjanjem dejstev, oglaševalska podjetja in civilnodružbena gibanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Cilj dokumenta je omejiti doseg dezinformacij z bolj sistematičnim nadzorom nad tovrstnimi vsebinami, in sicer s hitrejšim odstranjevanjem lažnih vsebin, zmanjšanjem finančnih spodbud za ustvarjalce takšnih vsebin, ter s preverjanjem dejstev na spletnih platformah.