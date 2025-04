Evropa pogleduje k zvezdam: Se lahko osamosvoji od Starlinka in SpaceX?

Stara celina si prizadeva zgraditi lastno satelitsko omrežje IRIS² in okrepiti svoje nosilne rakete, da bi zmanjšala odvisnost od ameriških tehnoloških velikanov ter povečala svojo strateško avtonomijo v vesolju.

Globalna tekma za prevlado v vesolju se zaostruje in Evropa se zaveda, da na tem področju zaostaja, zlasti za Združenimi državami Amerike. Dogodki zadnjih let, še posebej vojna v Ukrajini, kjer je satelitsko omrežje Starlink podjetja SpaceX odigralo veliko vlogo pri zagotavljanju komunikacij, so boleče razkrili evropsko odvisnost od neevropskih ponudnikov. Kot poudarja italijanski portal Ares Difesa, se Evropa zdaj sooča z nujnostjo razvoja lastnih alternativ, če želi ohraniti strateško avtonomijo in konkurenčnost v 21. stoletju.

Odgovor na ameriško prevlado

Ključni evropski projekt na tem področju je ambiciozna satelitska konstelacija IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite – Infrastruktura za odpornost, medpovezljivost in varnost prek satelitov). Gre za odgovor Evropske unije na ameriški Starlink in podobne projekte. Namen IRIS² je, kot pojasnjujejo pri Evropski komisiji, zagotoviti varne in zanesljive komunikacijske storitve za evropske vlade, vojsko, agencije za krizno upravljanje ter kritično infrastrukturo, kot so energetska omrežja in transport. Poleg tega naj bi sistem ponujal tudi komercialne širokopasovne internetne storitve, s čimer bi izboljšal povezljivost na slabše pokritih območjih Evrope in Afrike.

Ključni evropski projekt na tem področju je ambiciozna satelitska konstelacija IRIS². FOTO: Stephane Corvaja/AFP

Projekt, vreden več milijard evrov, združuje javna sredstva EU in znatne zasebne naložbe. Za izgradnjo in upravljanje sistema je bil po poročanju medija SpaceNews izbran velik industrijski konzorcij pod vodstvom evropskih vesoljskih velikanov, kot so Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, Eutelsat in SES. Sistem naj bi bil sestavljen iz več sto satelitov v različnih orbitah (nizka zemeljska orbita - LEO in geostacionarna orbita - GEO), polno operativnost pa naj bi dosegel med letoma 2027 in 2030. Evropski komisar za notranji trg, Thierry Breton, je projekt IRIS² večkrat označil za ključnega za »digitalno suverenost« Evrope.

Ahilova peta: Evropski dostop do vesolja

Vendar pa izgradnja napredne satelitske konstelacije sama po sebi ni dovolj. Ključni izziv, na katerega opozarja tudi Ares Difesa, ostaja zanesljiv in cenovno konkurenčen evropski dostop do vesolja – torej lastne rakete za izstrelitev teh satelitov. Evropa se na tem področju trenutno sooča z resnimi težavami. Nova težka nosilna raketa Ariane 6, ki naj bi postala hrbtenica evropskih izstrelitev in naslednica uspešne Ariane 5, se sooča z večletnimi zamudami. Njen prvi polet je po zadnjih napovedih Evropske vesoljske agencije (ESA) predviden šele sredi letošnjega leta, če ne bo novih odlogov.

Hkrati je manjša raketa Vega-C, namenjena izstreljevanju manjših satelitov, po neuspešnem drugem komercialnem poletu konec leta 2022 in kasnejših težavah pri testiranju motorja še vedno prizemljena. Kot da to ne bi bilo dovolj, je Evropa zaradi ruske agresije na Ukrajino izgubila dostop do ruskih raket Sojuz, ki so jih prej redno uporabljali za izstrelitve iz evropskega vesoljskega izstrelišča v Francoski Gvajani. Ironično je morala Evropa nekatere svoje pomembne znanstvene misije, kot sta bili vesoljski teleskop Euclid in sonda Hera, po poročanju Reutersa, izstreliti prav s konkurenčno raketo Falcon 9 podjetja SpaceX.

Tekma z Muskom

Prav SpaceX Elona Muska predstavlja največji izziv evropskim ambicijam. Z raketami Falcon 9, katerih prva stopnja je večkrat uporabna in lahko pristane nazaj na Zemlji, je SpaceX drastično znižal cene izstrelitev in dosegel izjemno visoko frekvenco poletov – nekaj, čemur evropski sistem trenutno ne more konkurirati. Ariane 6 in Vega-C sta zasnovani kot raketi za enkratno uporabo.

Prav SpaceX Elona Muska predstavlja največji izziv evropskim ambicijam. FOTO: Brandon Bell/Reuters

Čeprav ESA in evropska industrija razvijata tehnologije za večkratno uporabnost, na primer prek demonstratorja Themis, in se pojavljajo tudi zasebna evropska podjetja z ambicijami na področju manjših večkratno uporabnih raket (kot sta nemški Rocket Factory Augsburg ali francoski MaiaSpace), je jasno, da Evropa na tem področju tehnološko zaostaja za SpaceXom za več let.

Realnost evropskih vesoljskih sanj

Evropska unija in ESA kažeta močno politično voljo za dosego strateške avtonomije v vesolju. Projekt IRIS² je dokaz te ambicije, ki pa se sooča z realnostjo tehnoloških izzivov, zamud pri razvoju ključnih nosilnih raket in močne konkurence predvsem iz ZDA. Kot ugotavlja Ares Difesa, bo morala Evropa vložiti ogromno sredstev in uskladiti prizadevanja številnih držav ter podjetij, če želi ujeti priključek. Konstelacija IRIS², čeprav obsežna, bo po številu satelitov verjetno še vedno manjša od Starlinka, ki že šteje več tisoč aktivnih enot.

Pred Evropo je torej strma pot. Od uspeha projektov, kot sta IRIS² in zagon zanesljivega delovanja raket Ariane 6 ter Vega-C, ni odvisna le prihodnost evropske vesoljske industrije, temveč tudi njena sposobnost samostojnega delovanja na področju varnosti, komunikacij in opazovanja Zemlje. V svetu, kjer vesolje postaja vse bolj ključno geopolitično prizorišče, si Evropa preprosto ne more privoščiti, da bi bila zgolj opazovalka ali potnik na ameriških raketah. Vprašanje ostaja, ali bo tokratna politična volja dovolj močna, da premaga tehnološke in finančne ovire na poti do zvezd.