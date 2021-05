Google bi se rad znebil slovesa vohljača

V nadaljevanju preberite:

Dvanajsta različica androida je končno prišla do testne faze in nam bo, kot pravijo pri Googlu, prinesla največjo oblikovalsko spremembo doslej. Android naj bi po novem za gnanje samega sebe in ključnih storitev porabil tudi 22 odstotkov manj energije, obenem pa bo manj uporabljal zmogljivejša, a potratnejša procesorska jedra in s tem še podaljšal čas med dvema polnjenjema naprave. Posodobitev med drugim prinaša tudi to, da bodo imetniki Googlovega računa lahko po novem s hitrim klikom izbrisali zadnjih petnajst minut iskanja in brskanja po spletu.