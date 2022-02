Japonski rentgenski satelit

Tenma (sprva imenovan Astro B), kar v prevodu pomeni pegaz, je bil drugi japonski rentgenski vesoljski satelit po satelitu Hakučo. Po izstrelitvi so ga namestili v skoraj okroglo orbito okoli Zemlje (z apogejem 501 kilometer in perigejem 497 kilometrov).

Glavna naloga satelita s štirimi znanstvenimi instrumenti je bila opazovanje spektrov galaktičnih in zunajgalaktičnih virov. Opazoval je črne luknje in nevtronske zvezde, med drugim je zbral podatke o spektralnih črtah železa, odkril je tudi več deset milijonov stopinj vročo plazmo v naši galaksiji.

Izstrelitev: 20. februarja 1983 Masa: 216 kg Velikost: premer 94 cm, višina 90 cm Konec odprave: 11. novembra 1985 Vnovičen vstop v atmosfero: 19. januarja 1989

Po tem, ko so julija 1984 odpovedale baterije, je deloval močno omejeno, a je vztrajal do novembra 1985, ko so ga ugasnili, saj je bil neučinkovit. Satelit je zgorel v atmosferi.