Kdo bo rešen in kdo ne

Na inštitutu za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti se raziskovalna skupina pod vodstvom Renate Salecl že več kot leto dni ukvarja z vprašanjem, kako v razmerah pomanjkanja pravično deliti sredstva, od katerih je odvisno preživetje ljudi – kdo in s kakšno pravico naj prižiga rdečo, oranžno in zeleno luč na etičnih semaforjih?

Kako se odločati v situacijah, v katerih je hkrati življenjsko ogroženih več ljudi, kadra in sredstev za reševanje vseh pa premalo? Koga izbrati, ko vemo, da naklonitev pomoči enemu pacientu pomeni prikrajšanje drugega?

Raziskava Etični in pravni vidiki triaže ob covidu-19 se je na inštitutu za kriminologijo začela v negotovih razmerah prvih valov epidemije, ko so se vse bolj uresničevale slutnje, da bodo dileme, o katerih so pravniki, filozofi in zdravniki do tedaj razmišljali predvsem skozi učbeniške hipotetične primere, postale del družbene realnosti.