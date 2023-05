Kdo lahko vaše podjetje reši pred napadi

Če so doslej podjetja največkrat vlagala predvsem v fizično varovanje in vzpostavitev naprednih varnostnih sistemov, pa je danes vprašanje varnosti doseglo čisto nove dimenzije. Najhujše grožnje prihajajo skupaj z napredkom in digitalizacijo. Kibernetski napadi so zelo resna nevarnost, ki lahko marsikatero podjetje, ne glede na njegovo velikost, spravi v zelo resne težave. Ustrezna zaščita je nujna, ni pa tudi vsaka zadostna. Predvsem je pomembno, da jo zaupamo strokovnjakom z ustreznim znanjem in izkušnjami.

Nova vrsta kriminala, ki dobiva krila

Žal statistike in podatki s področja kibernetskega kriminala kažejo, da je to postal zelo dobičkonosen posel, v katerem se obračajo milijarde evrov. Samo v letu 2022 se je v Sloveniji obseg tovrstnih incidentov povečal za 30 %, od česar je 30 % tehničnih napadov, 30 % socialnega inženiringa in 40 % t. i. phishing napadov. Napadi so torej v vzponu, ogroženi smo lahko vsi. In po napovedih jih bo v prihodnosti še več.

Razlogov za to je več.

Napredovanje tehnologije: S hitrim razvojem tehnologije se pojavljajo tudi nove oblike kibernetskih groženj. Napadalci se nenehno prilagajajo in izumljajo nove načine za prodiranje v računalniške sisteme. Pametni napadi, napadi z izkoriščanjem ranljivosti internetnih naprav (IoT), napadi z uporabo umetne inteligence – vse to so primeri, kako se kibernetski napadalci prilagajajo in izkoriščajo napredno tehnologijo.

Digitalizacija poslovanja: Podjetja vse bolj digitalizirajo svoje poslovanje, kar odpira več priložnosti za napade. Z vsako novo digitalno rešitvijo se poveča tudi potencialna ranljivost podjetja.

Povečanje vrednosti podatkov: Podatki so postali ena najpomembnejših valut v sodobnem poslovnem svetu. Podjetja hranijo občutljive informacije o strankah, zaposlenih, poslovnih strategijah in drugih ključnih področjih. Prav podatki so pogosta tarča kibernetskih napadalcev, saj imajo na črnem trgu veliko vrednost.

Globalna povezanost: S hitro globalizacijo in povezanostjo podjetij se širi tudi površina napadov. Kibernetski napadalci lahko delujejo iz različnih delov sveta in ciljajo podjetja kjer koli.

Napadi na dobavno verigo: Poleg neposrednih napadov na podjetja so vse bolj priljubljeni tudi napadi na dobavno verigo. Napadalci ciljajo na manj varovane tretje stranke, ki sodelujejo z glavnim podjetjem, in izkoriščajo njihove ranljivosti za prodiranje v omrežje glavnega podjetja. To je velik izziv za podjetja, saj so odvisna od varnosti svojih partnerjev v dobavni verigi. Prav zaradi tega razloga številna podjetja, še posebej mednarodno usmerjena, vedno pogosteje zahtevajo dokazila o izpolnjevanju varnostnih zahtev.

Eden hujših napadov v letu 2022 v Sloveniji je skoraj zahteval 3.000.000 evrov škode. Na srečo je bil prenos denarja pravočasno ustavljen zaradi nadzornih mehanizmov bank in Urada RS za preprečevanje pranja denarja.

Kibernetski kriminal je zelo dobičkonosen posel. FOTO: Depositphotos

Iskanje rešitve znotraj podjetja ni vedno najboljša ideja

Področje upravljanja in vzdrževanja IT-infrastrukture postaja vedno bolj kompleksno in strokovno zahtevno. Če je včasih veljalo, da ima IT-strokovnjak dovolj splošnega znanja za upravljanje večine podsistemov nekega podjetja, predvsem manjšega, danes ni več tako, kar velja tudi ali predvsem za področje zagotavljanja kibernetske varnosti. Da so rešitve učinkovite in celovito ščitijo pred kibernetskimi napadi, morajo biti smiselno in celovito vpete v IT-infrastrukturo podjetja, poleg tega pa jih mora nekdo strokovno in ustrezno upravljati.

Predvsem manjša podjetja hitro naletijo na izzive, saj je zanje strošek strokovnjaka posebej za to področje pogosto težko upravičljiv.

Zavedanje o pomembnosti kibernetske varnosti in zaupanje v strokovnjake na tem področju bosta ključna za uspeh podjetij v prihodnosti. Le s celovitim in učinkovitim pristopom h kibernetski varnosti lahko podjetja zmanjšajo tveganja in ohranijo svoj ugled, zaupanje strank in poslovno kontinuiteto. Zato je pametno vlagati v ustrezne kibernetske varnostne rešitve in se zanesti na strokovnjake, ki bodo podjetjem pomagali vzpostaviti in vzdrževati močno obrambo pred kibernetskimi grožnjami. Preverite rešitve za kibernetsko varnost družbe A1 Slovenija.

Zakaj je zunanja pomoč bolj učinkovita

Ravno zaradi naštetih razlogov je pri zagotavljanju najboljše varnosti pred kibernetskimi napadi bolj smiselno najeti zunanjo ekipo strokovnjakov. Za to je vsaj pet razlogov:

1. Strokovno znanje: Ekipa strokovnjakov je specializirana za različne vidike kibernetske varnosti. Ima obsežno znanje in izkušnje pri odkrivanju, zmanjševanju in preprečevanju različnih vrst kibernetskih groženj.

2. Stroškovna učinkovitost: Najem zunanje ekipe je pogosto stroškovno učinkovitejše od lastnega strokovnjaka za kibernetsko varnost. Zunanje izvajanje vam omogoča, da plačate le za storitve, ki jih potrebujete, namesto da bi plačevali plačo za polni delovni čas in dodatke.

Koliko lahko privarčujem z najemom ekipe za kibernetsko varnost Za boljšo predstavo o stroških, ki jih prinaša najem zunanje ekipe za kibernetsko varnost, si poglejmo primer podjetja z 10 zaposlenimi. Če bi podjetje zaposlilo lastnega strokovnjaka za kibernetsko varnost, bi morali upoštevati ne samo plačo zaposlenega, temveč tudi stroške izobraževanj, usposabljanj, certificiranj in morebitne dodatne stroške v primeru kibernetskih napadov. Skupni letni strošek bi lahko znašal približno 51.000 EUR bruto. V primerjavi s tem je najem zunanje ekipe stroškovno bolj učinkovit. Če bi najeli storitve ekipe strokovnjakov na A1 Slovenija, bi bili letni stroški neprimerljivo nižji, saj bi znašali približno 1320 EUR na leto. V to ceno je všteto: 10 osebnih računalnikov in strežnik, podjetje dobi celovito storitev, vključno s pregledom IT-okolja, predlogi optimizacije, namestitvijo varnostnih rešitev, nadzorom in spremljanjem ogroženosti ter ukrepanjem v primeru kibernetskih groženj. Poleg tega zunanja ekipa za kibernetsko varnost pomaga tudi pri odpravi morebitnih posledic kibernetskih napadov. S tem se podjetje izogne dodatnim stroškom, povezanim z obnovo IT-infrastrukture in obnovo podatkov, ter zmanjša tveganje odsotnosti zaposlenega in morebitne izgube ugleda, partnerjev in poslov. Razlika v strošku je torej jasna: namesto 51.000 evrov bruto na leto bi podjetje zapravilo zgolj 1320 evrov. In to za celovit paket, ki zagotavlja optimalno zaščito pred napadi.

3. Spremljanje 24 ur na dan, 7 dni v tednu: Zunanje podjetje za kibernetsko varnost celodnevno spremlja vaše omrežje in sisteme ter tako zagotavlja, da se morebitne grožnje odkrijejo in takoj odpravijo.

4. Skladnost s predpisi: Zunanje podjetje za kibernetsko varnost vam lahko pomaga, da vaše podjetje ostane v skladu z ustreznimi industrijskimi predpisi in standardi. Zagotovili bodo, da vaši sistemi in procesi izpolnjujejo potrebne zahteve glede zasebnosti in varnosti podatkov.

5. Manj skrbi: Z zunanjim podjetjem za kibernetsko varnost ste lahko mirni, saj veste, da je vaše podjetje zaščiteno pred kibernetskimi grožnjami. Osredotočite se lahko na rast podjetja, saj veste, da je vaša kibernetska varnost v dobrih rokah.

Le s celovitim in učinkovitim pristopom h kibernetski varnosti lahko podjetja zmanjšajo tveganja in ohranijo svoj ugled, zaupanje strank in poslovno kontinuiteto. FOTO: Depositphotos

A1 Slovenija kot najboljši partner za zaščito vašega podjetja

Kibernetska varnost bo za podjetja v prihodnosti še bolj kritična in ključnega pomena. Napadi postajajo vedno bolj prefinjeni in napredni, zato se morajo podjetja aktivno ukvarjati s preprečevanjem, odkrivanjem in odzivanjem na kibernetske grožnje.

To področje zahteva specializirano znanje in stalno spremljanje novih groženj in tehnoloških trendov. Zato je smiselno, da se podjetja zanesejo na zunanje strokovnjake za kibernetsko varnost, ki imajo specializirano znanje in izkušnje ter lahko zagotovijo celovito zaščito podjetja.

Najem zunanjega podjetja za kibernetsko varnost prinaša številne koristi, kot so strokovno znanje, stroškovna učinkovitost, neprekinjeno spremljanje, skladnost s predpisi in manj skrbi za podjetje.

V družbi A1 Slovenija imajo številne rešitve in storitve, ki podjetjem pomagajo zagotoviti optimalno zaščito pred kibernetskimi napadalci. Tako med drugim lahko prevzamejo v upravljanje celotno digitalno okolje podjetja. Njihove storitve med drugim vključujejo tudi celovite IT-storitve, implementacijo, integracijo ter vzdrževanje strojne in programske opreme podjetjem. Med njihovimi storitvami so tudi kibernetska varnost na ključ in A1 Cyber Backup.

