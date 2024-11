Kitajski mediji zaskrbljeni nad rastjo družbenega omrežja Bluesky

Kitajski državni mediji so se po poročanju ameriškega medija Semafor znašli pred novim izzivom: opaznim odhodom uporabnikov z družbenega omrežja X (prej Twitter) na vse bolj priljubljeni Bluesky. Platforma, ki jo zaznamuje decentraliziran sistem in algoritem, ki je odpornejši na manipulacije, v kitajskih medijskih krogih sproža nemalo skrbi.

Družbeno omrežje Bluesky je nedavno preseglo 20 milijonov uporavnikov. Da bi ujela število uporabnikov omrežja X, kaj kmalu ni za pričakovati. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Državni mediji so v preteklih letih ogromno vlagali v krepitev svojega vpliva na omrežju X. Uporaba plačanih oglasov, »botov« in vplivnežev jim je prinesla milijone sledilcev, a se je ta rast zdaj očitno ustavila. To za medije, ki se močno zanašajo na množično doseganje občinstva prek globalnih platform, predstavlja resno težavo.

Kot je v svojem novičniku zapisal nekdanji sodelavec vodilnih kitajskih medijskih hiš, Xinhua v kitajskem časniku China Daily, je Blueskyjeva priljubljenost povzročila »zaskrbljene razprave« med kitajskimi državnimi mediji. Čeprav se pričakuje, da se bodo v bližnji prihodnosti tja preselili tudi oni, se bo to zgodilo postopoma. Prvi, ki so sicer to storili, so številni ameriški mediji, ki so kot glavni razlog navedli »razcvet lažnih novic« in »nekulturno komunikacijo«.

Mark Cuban, manjšinjski lastnik NBA moštva Dallas Mavericks, za katerega igra tudi Slovenec Luka Dončić, na družbenem omrežju Bluesky, ko se je nanj po dolgem času vrnil. FOTO: Bluesky/@mcuban.bsky.social

Medtem so se kitajski državni mediji znova osredotočili na domače platforme, kot so Bilibili, WeChat in Douyin (kitajska različica TikToka), ter na ustvarjanje vsebin v mandarinskem jeziku. Te platforme zagotavljajo večji nadzor nad distribucijo vsebin in omogočajo učinkovitejše doseganje domačega občinstva.

Analitiki ocenjujejo, da bi lahko naraščajoča priljubljenost Blueskyja dolgoročno spremenila razmerja moči na področju družbenih omrežij. Kitajski državni mediji bodo morali prilagoditi svoje strategije, če želijo ohraniti svoj vpliv na globalnem trgu digitalnih platform.