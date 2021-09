Mars na Zemlji

Puščavska dolina Wadi Rum v Jordaniji je kraj kot z drugega planeta. Verjetno ni težko uganiti, katerega imamo v mislih.Z značilnim rdečkastim peskom je priljubljena točka filmarjev, ki svoje stvaritve postavljajo na sosednji planet, zaradi barve krvi poimenovan po bogu vojne. Odtenki in naravne značilnosti Doline Lune, kakor tudi imenujemo to puščavo, spominjajo na podobe, ki jih plejada vesoljskih plovil pošilja iz orbit Marsa.Številne skalne oblike v dolini so erodirane sedimentne kamnine, ki so se oblikovale v davni preteklosti, ko so morja prekrivala druge dele sveta kot danes. V današnjo podobo so jih oblikovali tektonski premiki, voda in veter.Znamenito puščavo si je za filmsko sceno izbral tudiza film Marsovec iz leta 2015. V postprodukciji prav veliko ni želel dodajati, ker ga je narava tako navdušila in je pazljivo izbiral trenutke in perspektivo za snemanje. Za večjo dramatičnost posameznih delov filma je seveda dodal za Mars značilne peščene viharje.Wadi Rum je imel vlogo Marsa še v filmih Rdeči planet iz leta 2000 in Zadnji dnevi na Marsu iz leta 2013. Puščava seveda nastopa tudi kot prizorišče domišljijskih planetov, denimo iz serije Vojna zvezd, letos pa bo Wadi Rum puščava planeta Arrakis v novi filmski uprizoritvi knjige Peščeni planet Franka Herberta, ki jo ljubitelji tega žanra že težko pričakujejo. Film bo premiero doživel prihodnji mesec.Fotografijo puščave Wadi Rum je 11. avgusta posnel satelit Landsat 8.