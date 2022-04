Na ISS prihajajo novi vesoljski turisti

Posadka na mednarodni vesoljski postaji (ISS) ta konec tedna pričakuje nov turistični obisk. Z dragonom, ki ga bodo s Spacexovim falconom s Floride predvidoma izstrelili v petek zvečer po srednjeevropskem času, bodo v soboto dopoldne tja pripotovali bogataši Larry Connor, Eitan Stibbe in Mark Pathy ter nekdanji Nasin astronavt Michael López-Alegría, ki poveljuje odpravi Axiom 1.

To bo prva povsem zasebna odprava na ISS. Turisti so seveda že bivali na postaji, vendar so se z vesoljskim plovilom vedno pripeljali v družbi s poklicnim kozmonavtom – večina turističnih aranžmajev je vključevala ruske sojuze. Nazadnje sta decembra lani na postaji bivala japonski milijarder Jusaku Maezava in njegov asistent Jozo Hirano. Tokrat prevoz zagotavlja podjetje Elona Muska, in sicer z dragonom Endeavour, ki so ga med drugim že uporabili za prvi demonstrativni polet astronavtov na ISS. Z dragonom so poleteli tudi člani odprave Inspiration 4, ki jo je financiral Jared Isaacman. V tem primeru na krovu sploh ni bilo profesionalnega, niti upokojenega astronavta, na polet je dobrodelni milijarder povabil še zdravstveno delavko Hayley Arceneaux, ki je kot otrok prebolela raka, inženirja Christopherja Sembroskega in profesorico geologije Sian Proctor. Polet ni zajemal obiska postaje, ampak le kroženje okoli našega lepega planeta, pravzaprav so poleteli še nekoliko višje od orbite, v kateri je ISS.

Lani je vesoljski turizem doživel razcvet, saj so se igri pridružili novi ponudniki. Blue Origin, vesoljsko podjetje ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa, redno do roba vesolja vozi posameznike, da v nekaj minutah doživijo breztežnostni prostor, podobne kratke skoke tik pod navidezno mejo, kjer se začenja vesolje, ponuja tudi Virgin Galactic Britanca Richarda Bransona, ki pa mora »redno linijo« šele uvesti. Po krstnem poletu julija lani namreč njihovo vesoljsko letalo ni več poletelo. Če vozovnice za te polete stanejo nekaj sto tisoč evrov (še vedno veliko preveč za navadnega smrtnika), je treba za obisk postaje imeti še precej debelejšo denarnico. Vsak od potnikov v odpravi Axiom je odštel okoli 50 milijonov evrov, vendar za to ceno dobijo veliko več kot Bezosovi ali Bransonovi potniki. Potovanje sestavljajo dva dneva vožnje v tehnološko dovršenem in udobnem dragonu (potniki so bistveno manj nagneteni kot v ruskih sojuzih) in nato osemdnevno bivanje na postaji, pred tem so seveda opravili natančne zdravniške preglede in večtedensko urjenje, pri Spacexu so jim tudi izdelali vesoljske obleke po meri.

Uživanje in nekaj malega dela

V osmih dneh bivanja na ISS bodo zasebni astronavti opravili nekaj tehnoloških in znanstvenih poskusov, pri tem se bodo skušali čim bolj vključiti v vsakdanjik na postaji. Medtem ko je prevoz do postaje povsem v domeni zasebnih podjetij, so za varnost na njej odgovorne vesoljske agencije, tako Nasa natančno nadzoruje komercialne programe. Zasebniki so morali prestati Nasino testiranje ustreznosti znanja, prav tako mora biti njihov spremljevalec nekdo, ki dobro pozna delovanje postaje – tokrat bo to upokojeni ameriški astronavt španskih korenin – nikakor pa ne smejo motiti običajnega ritma in dela.

Larry Connor, Mark Pathy, Michael López-Alegría in Eitan Stibbe (z leve) bodo na postaji opravili tudi nekaj znanstvenih poskusov. FOTO: Chris Gunn/Axiom Space

Poveljnik poleta bo torej 63-letni Michael López-Alegría. Je zelo izkušen, z raketoplani je letel trikrat, na ISS, do katere se je pripeljal s sojuzom, je bival od 18. septembra 2006 do 21. aprila 2007. V karieri je opravil kar deset vesoljskih sprehodov (67 ur in 40 minut).

Američan Larry Connor bo imel na poletu vlogo pilota. Predsednik uprave tri milijarde evrov vrednega nepremičninsko-investicijskega podjetja Connor Group je izkušen pilot in adrenalinski navdušenec, redno se udeležuje dirk po brezpotjih. Dvainsedemdesetletnik je tudi velik dobrodelnež. Kot navajajo na spletni strani Axiom Space, je ustanovil fundacijo in šolo za revne otroke, lani med epidemijo je svojim zaposlenim razdelil okoli 1,4 milijona evrov.

Izraelec Eitan Stibbe, nekdanji vojaški pilot, je investitor in filantrop. Pot si je omogočil z donacijo fundaciji izraelskega astronavta Ilana Ramona, ki je bil med umrlimi v tragediji raketoplana Columbia leta 2003, pri odpravi pa sodeluje tudi izraelsko ministrstvo za znanost in tehnologijo. Štiriinšestdesetletni poslovnež je večino denarja zaslužil s prodajo vojaške in civilne opreme v Afriki. Bil je soustanovitelj podjetja LR, ki je sodelovalo tako v vojaških kot civilnih projektih v Angoli, nato ga je zapustil in ustanovil družbo Mitrelli, prav tako za poslovanje z obrambno opremo, zdaj vodi sklad Vital Capital, s katerim pomaga pri napredku držav v razvoju. Za potovanje v vesolje si je izbral geslo Ni sanj, ki jih ne bi mogli doseči.

Dvainpetdesetletni Kanadčan Mark Pathy pa je predsednik uprave investicijske družbe Mavrik, pred tem je vodil transportno podjetje Fednav International. Je ustanovitelj več dobrodelnih skladov. Pathy bo drugi kanadski vesoljski turist, leta 2009 je na postajo s sojuzom odpotoval ustanovitelj Cirque du Soleil Guy Laliberté.

Houstonsko podjetje Axiom, pri katerem so na vodilnih mestih številni nekdanji zaposleni pri Nasi, namerava omogočiti dva poleta do postaje na leto. Naslednja odprava, Axiom 2, je sicer predvidena za začetek prihodnjega leta, poveljevala ji bo nekdanja Nasina astronavtka Peggy Whitson. Želijo si, da bi v začetku leta 2024 na ISS namestili lastne module, kar jim je Nasa že odobrila. V dolgoročnih načrtih podjetja je tudi lastna postaja.

Nova redna posadka konec aprila

Življenje in delo štirih astronavtov in treh kozmonavtov na ISS sicer potekata po ustaljenih tirnicah, opravljajo celo vrsto eksperimentov, kozmonavta Oleg Artemijev in Denis Matvejev se že pripravljata na vesoljska sprehoda 18. in 28. aprila, ko bosta na modul Nauka privijačila sistem za pritrditev evropske robotske roke. Predvidoma 20. aprila pa bodo izstrelili novega dragona z redno posadko – v odpravi Crew 4 bodo Nasini astronavti Kjell Lindgren, Robert Hines, Jessica Watkins in Esina astronavtka, Italijanka Samantha Cristoforetti. Za Hinesa in Watkinsovo bo to prvi polet, za Lindgrena in Cristoforettijevo pa drugi.