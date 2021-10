Avstrijski vesoljski forum je skupaj z izraelsko vesoljsko agencijo v puščavi Negev, natančneje v 500 metrov globokem in 40 kilometrov širokem kraterju Mahteš Ramon, postavil marsovsko bazo.

Šest »astronavtov« iz Avstrije, Nemčije, Izraela, Nizozemske, Portugalske in Španije bo v naprednem habitatu, opremljenem z majhno kuhinjo, pogradi in večjim prostorom za opravljanje poskusov, živelo do konca meseca. Zapustili ga bodo lahko le oblečeni v skafander, težek okoli 50 kilogramov.

Udeleženci bodo habitat lahko zapustili le v skafandru. FOTO: Jack Guez/AFP

Udeleženci so morali opraviti zahtevna psihofizična testiranja, vseskozi bodo pod videonadzorom, spremljali bodo njihove vitalne funkcije. Upravljali bodo več prototipov vozil, med drugimi roverje za mapiranje površja, ki jih poganjata veter in sonce. V odpravi bodo seveda preverjali tudi, kako se ljudje vedejo v izolaciji. »Povezanost skupine in sposobnost sodelovanja bosta ključni pri preživetju na Marsu,« je poudaril glavni nadzornik odprave Avstrijec Gernot Grömer.

Udeleženci projekta bodo morali upravljati z roverji. FOTO: Jack Guez/AFP

Nemka Anika Mehlis, ki je tudi edina ženska v ekipi astronavtov, je zelo zadovoljna, da je lahko del projekta, saj je že kot otrok sanjala o vesolju. Mikrobiologinja bo med drugim, kot je pojasnila, raziskovala scenarij, da bi mikroorganizmi z Zemlje okužili morebitna živa bitja na Marsu.

Habitat je opremljen s kuhinjo, spalnimi prostori in delovnim prostorom. FOTO: Jack Guez/AFP

Organizacija Avstrijski vesoljski forum je do zdaj organizirala že 12 podobnih odprav, nazadnje v Omanu leta 2018. Izraelska puščava močno spominja na rdeči planet, a razmere so seveda povsem drugačne. V puščavi je prijetnih od 25 do 30 stopinj Celzija in zrak je primeren za dihanje, na Marsu za ljudi primernega zraka ni, temperature pa so tudi globoko pod lediščem. »Tu se pripravljamo na veliko odpravo – največje potovanje naše civilizacije,« je poudaril Grömer in dodal: »Mislim, da se je človek, ki bo prvi stopil na Mars, že rodil. Mi pa smo graditelji ladij, ki bodo omogočile to potovanje.«