Najbogatejši Zemljan osvaja vesolje

​Velikopotezni načrti

Bezos si je za simbol podjetja izbral pero. FOTO: Joe Raedle/AFP



​Kdo bo na krovu?



​Kako bo potekal polet?

Bezos bo vzletel ob 15. uri. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Od izstrelitve do pristanka traja okoli 11 minut. Okoli tri minute potniki uživajo v breztežnosti. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters

Milijarderbo danes poletel v vesolje. Izstrelitev, ki bo ob 15. uri po srednjeevropskem času, je izjemnega pomena za njegovo podjetje Blue Origin, saj bo to prvi polet rakete New Shepard s posadko. Na krovu kapsule bo tudi prva stranka, ki je za polet plačala, s čimer podjetje uradno vstopa na trg vesoljskega turizma. Dogajanje bo podjetje prenašalo po spletu, prenos, ki se bo začel okoli 13.30, boste lahko spremljali tudi na naši strani.Bezos bo z bratom, pionirko letalstvain 18-letnim Nizozemcempoletel nekoliko više kot ekipa, saj bodo poleteli nekoliko nad rob, kjer se po splošnem prepričanju začne vesolje, to je okoli sto kilometrov nad površjem. Kapsula je opremljena z največjimi okni na vesoljskem plovilu, zato bo razgled na Zemljo in vesolje osupljiv. Kapsulo in raketo je podjetje že večkrat preskusilo, še posebej veliko pozornosti so kakopak namenili varnosti. Kapsula ja opremljena s sistemom za izredne dogodke, ki poskrbi, da jo hitro odnese na varno, če bi bilo karkoli narobe z nosilno raketo. Kapsula pristaja na trdnih tleh s pomočjo padal in zračnih blazin, ki ublažijo stik s podlago, raketa pa se na tla spusti vertikalno.»Ljudje me sprašujejo, ali sem nervozen. Pravzaprav nisem. Radoveden sem, rad bi vedel, kaj se bomo iz vsega naučili,« je Bezos povedal v intervjuju za CBS in samozavestno dodal, da so se urili in da sta tako plovilo kot posadka stoodstotno pripravljena na polet.Branson, ki je Bezosu ukradel naziv prvi milijarder v vesolju, ki si je sam zgradil vesoljsko plovilo, želi z Virgin Galacticom predvsem poskrbeti za petičneže, Bezos pa želi vpliv na širšem vesoljskem trgu, ne le na ozkem turističnem področju.Bezos je vesoljsko podjetje ustanovil leta 2000. Projekt je bilo dolga leta skriven. Leta 2010 je podjetje uspešno kandidiralo za sredstva na Nasinem razpisu v komercialnem programu, na koncu je Nasa razvoj kapsul za človeško posadko zaupala podjetju Spacex in Boeing. Spacex z dragonom že uspešno vozi astronavte , Boeing pa se pripravlja na ponovitev testa poleta kapsule starliner brez posadke, ki bo 30. julija.Blue Origin deluje v Teksasu, prvič so raketo, poimenovano po prvem Američanu v vesolju, oziroma njen sistem za izredne dogodke preskusili oktobra 2012, aprila 2015 je poletela do višine 93,5 kilometra. Raketa se je ob poskusu pristanka razletela. Konec istega leta so že pokazali novejšo različico, ki je prvič poletela prek Karmanove linije, januarja 2016 pa so isto raketo še enkrat pognali v nebo in tako pokazali večkratno uporabo raket, po čemer slovi tudi Spacex Elonona Muska , a falconi so orbitalne rakete in prava primerjava niti ni možna. Sta se pa seveda gospoda na ta račun precej zbadala na družbenih omrežjih.Podjetje je do zdaj izvedlo 15 podorbitalnih odprav, 14 je bilo brezhibnih, torej dovolj, da se na raketo poda človeška posadka z Bezosom na čelu, ki si uresničuje otroške sanje. Navdušil se je, ko je kot petletni deček gledal pristanek Apolla 11 na Luni. Njegov polet je poklon temu neverjetnemu dosežku človeštva, danes namreč mineva 52 let od pristanka Neila Armstronga in Buzza Aldrina na površju Meseca Bolj kot Branson je Bezosu konkurent Musk. Najbogatejši človek na Zemlji, ki je pred dnevi sestopil z vrha Amazona, gradi tudi raketo New Glenn, s katero bodo izstreljevali večji tovor, kot so sateliti – v orbito, navsezadnje bi raketo uporabili tudi za prevoz ljudi v orbito in globoko vesolje. Raketa naj bi bila nared prihodnje leto. Blue Origin se je tudi povezal z drugimi večjimi vesoljskimi podjetji in se prijavil na Nasin razpis za gradnjo pristajalnika na Luni, Nasa je izbrala Spacexovo raketo starship, Bezos in podjetje Dynetics , ki je bilo tretji finalist, sta se pritožila, Nasa bo odločitev sporočila avgusta.Tako kot Musk, ki želi, da bi ljudje postali večplanetarna vrsta, Bezos želi pomagati človeštvu, da bo vesolje res postalo dostopno vsem, ne le manjšemu številu izbrancev, in da hkrati z raziskovanjem vesolja in odkrivanjem novih virov energije in materialov zaščiti tudi Zemljo.A do tam je pot še dolga. Najprej mora uspeti današnji polet. Sedeminpetdesetletni Bezos ga je napovedal v začetku maja, mesec kasneje je sporočil, da se mu bo na poletu pridružil mlajši brat Mark. V vesolje je Bezos povabil energično 82-letno Wally Funk, izkušeno pilotko z več kot 19.000 urami letenja, ki je sodelovala v programu Merkurjevih 13, ko je Nasin zdravnik, ki je sodeloval pri urjenju prvih astronavtov, ugotavljal, da bi bile ženske enako sposobne za letenje. Nasa v začetku 60. let prejšnjega stoletja ni dovoljevala, da bi ženske sodelovale v programih za vesoljske polete. Funkova bo postala najstarejša ženska v vesolju, do zdaj je to John Glenn, ki je pri 77 letih oktobra 1998 poletel z raketoplanom.Na drugi strani bo na krovu tudi najmlajša oseba, ki bo letela v vesolje, to je 18-letni Oliver Deamon, študent fizike na univerzi v Utrechtu na Nizozemskem. Do zdaj je bil najmlajši vesoljec kozmonavt German Titov, ki je z vostokom 2 leta 1962 poletel pri 25 letih. Deamona je Bezos javnosti predstavil šele pred kratkim. Z očetom sta sodelovala na dobrodelni dražbi za osvojitev sedeža, a je zmagal anonimnež, ki je plačal 28 milijonov dolarjev. Ker pa se mu časovno ni izšlo, da bi lahko danes poletel, je dobil priložnost mladenič. Koliko sta odštela z očetom za polet, ni znano.Medtem ko se Virginovo letalo VSS Unity proti vesolju povzpne z nosilnim letalom in nato prižigom raketnih motorjev na višini 15 kilometrov ter pristane podobno kot vsa letala, bomo pri Bezosu videli tradicionalno izstrelitev rakete. Po dveh minutah, ko bo raketa dosegla višino 52 kilometrov, se bodo motorji ugasnili. Manj kot 30 sekund kasneje na višini 72 kilometrov se bo od rakete odcepila kapsula in poletela z lastnimi motorji, nosilna raketa se bo vrnila na pristajališče v puščavi na zahodu Teksasa, v bližini mesta Van Horn.​Kapsula bo dosegla okoli sto kilometrov tri minute in pol po vzletu. Virginovo letalo je letelo nekoliko nad 80 kilometrov, kar pa je po standardih Nase in ameriške vojske že vesolje.V breztežnosti bo avtomatska kapsula (Virginovo letalo upravljata pilota) okoli tri minute, potniki se bodo takrat lahko odpeli in svobodno odlebdeli po prostorni kabini in skozi šest ogromnih oken – 90 krat 70 centimetrov – uživali v razgledu. Nato bo sledil še vratolomen povratek, kapsula bo zavirala s tremi padali, pristanek se bo zgodil nekaj kilometrov stran od vzletišča. Skupno bo polet torej trajal okoli 11 minut.Kdaj bodo sledili novi poleti, še ni znano, prav tako ne, koliko bo cena, verjetno pa se bo gibala okoli 200.000 dolarjev (170.000 evrov). Virgin za polet računa 250.000 dolarjev (212.000 evrov).