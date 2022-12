Narava, večni navdih za znanstvenike, izumitelje in oblikovalce

V nadaljevanju preberite:

Narava ima vrhunske rešitve, je pred več kot 2300 leti spoznal starogrški vsestranski znanstvenik Aristotel. Od davnih časov so ljudje načrtno opazovali naravo in na podlagi tega ustvarjali tehnološke rešitve za reševanje človeških težav. Na to sta nas spom­nila Peter Aufreiter, direktor Tehniškega muzeja na Dunaju, in njegov kolega iz Španije Luis Alcalá, direktor velikega Parka znanosti v Granadi. V slednjem so zasnovali razstavo BioInspira­tion – Die Natur als Vorbild (Narava kot vzor) z več kot 200 eksponati, ki je zdaj (najmanj do konca poletja 2023) postavljena v dunajskem Tehniškem muzeju.

V izumih narave nič ne manjka in nič ni odveč, je dejal renesančni genij Leonardo da Vinci. V približ­no 3,8 milijarde let evolucije se je prilagodila življenjskim razmeram na Zemlji. Rešitve, do katerih je prišla, so bile preizkušene in izpopolnjene v številnih dolgotrajnih poskusih in napakah. Zaradi izjem­nega razvoja znanosti in tehnologije lahko danes veliko bolje razumemo in posnemamo naravne sisteme. V zadnjih desetletjih se močno razvijata bionika in biomimetika ali biomimikrija.