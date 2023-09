Nove uzde za digitalne orjake, platforme X ni med njimi

V nadaljevanju preberite:

V okviru reforme interneta v EU z aktoma o digitalnih trgih in storitvah je evropska komisija danes prvič šestim velikim družbam, ki upravljajo največje spletne platforme, podelila status vratarjev. To pomeni, da bo zanje veljal strog režim pravil. Vratarji (v angleščini gatekeepers), ki delujejo kot posredniki med podjetji in potrošniki, s tem pa močno vplivajo na delovanje trga in potrebujejo strogo regulacijo, so podjetja Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta in Microsoft.