Odpoved za Viper

Nasa se je po notranji reviziji odločila, da ne bo nadaljevala projekta roverja Viper, ki je bil predviden za raziskovanje južnega pola na Luni. Razlogi so povečanje stroškov, zamude pri datumu izstrelitve in tveganje, da bi se projekt še naprej dražil. Zanj so do zdaj porabili približno 410 milijonov evrov.

Rover bi moral proti Luni odpotovati že konec lanskega leta, vendar je Nasa dala prednost pristajalniku Peregrine podjetja Astrobotic, katerega odprava pa se je nesrečno končala že v tirnici okoli Zemlje.

Pri sestavljanju Viperja se je tako vse zamikalo in kazalo je, da bi lahko poletel šele septembra prihodnje leto, projekt pa bi vplival tudi na komercialne lunarne projekte, so pojasnili pri Nasi, kjer so o odločitvi že obvestili tudi ameriški kongres. Rover je bil pravzaprav že v celoti sestavljen, ni pa prestal še določenih ključnih testov, kot so testiranje vzdržljivosti ob tresljajih pri izstrelitvi ali pa izpostavitev ekstremnim temperaturam.

»Zavezani smo raziskovanju Lune v korist človeštva. Agencija ima načrtovano vrsto odprav za iskanje ledu in drugih virov na Luni v prihodnjih petih letih. Na nadaljnji poti bomo kar najbolj uporabili tehnologijo in delo, vloženo v rover Viper, hkrati pa ohranili ključna sredstva za podporo drugim projektom,« je izjavila Nicola Fox iz Nasinega znanstvenega direktorata in dodala, da takšne odločitve niso nikoli enostavne, da pa so tokrat pretehtali razlogi v korist drugih odprav.

Kot so še pojasnili v sporočilu za javnost, bodo instrumente, predvidene za Viper, namestili na druge odprave. Viper bi sicer moral na južnem polu iskati led in druge surovine, pomembne za osvajanje Lune.