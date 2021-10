Potrebujemo ustvarjalne učitelje

V nadaljevanju preberite:

Dekanja pedagoške fakultete na primorski univerzi, matematičarka prof. dr. Mara Cotič, ni prav nič olepševala slovenske šolske realnosti. Dejala je, da je v današnji šoli »preveč prostora namenjenega učenju faktografskega znanja, ne pa učenju kritičnega, divergentnega in ustvarjalnega mišljenja«. V takšnih razmerah so ustvarjalni učitelji tisti, ki odkrivajo kreativne sposobnosti učencev in jih spodbujajo k nekonvencionalnim rešitvam.