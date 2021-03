Pristanek, nato pa eksplozija

Polet je bil uspešen, raketa je pristala, a nato je eksplodirala. FOTO: Spacex/AFP

Satelitski posnetki izstrelišča v Boca Chici. FOTO: Maxar Technologies/Reuters

V tretje je šlo, no, skoraj. Po dveh spektakularnih poletih in eksplozivnih pristankih je podjetje Spacex deset kilometrov visoko pognalo nov prototip rakete starship SN10. To je še daleč od orbitalnih poletov in poletov do Lune in še naprej do Marsa, za kar tudi gradijo svetlečo se raketo, ki bo med najmočnejšimi na svetu.V Boca Chici v Teksasu, kjer je Spacex zgradil prostore za gradnjo raket in izstrelišče in bo po napovedihzraslo mesto Starbase, so najprej videli neuspešen poskus izstrelitve. Raketo so napolnili z gorivom in motorji so se že prižgali, nato pa so postopek ustavili, saj so senzorji zaznali nekoliko preveč moči v enem izmed treh raptor motorjev. Inženirji so hitro ugotovili, da težava ni prevelika, ponastavili programsko opremo in čez tri ure je sledila uspešna izstrelitev.Petdeset metrov visoko plovilo se je lepo dvignilo v nebo, trije na metan delujoči motorji so pravilno ugašali drug za drugim, nato je zajadralo v ležečem položaju in po dobrih petih minutah obrnilo in se usmerilo proti tlem. Tokrat se je raketa pristajališču približevala bistveno počasneje kot v prejšnjih poletih, dva raptorja sta pravočasno ugasnila, eden je bil dovolj, da se je nežno dotaknila tal in obstala v oblaku dima. Ko se je razkadil, je SN10 stal, a je bil nagnjen., Spacexov inženir, ki je komentiral prenos, se je razveselil uspešnega tretjega poskusa pristanka in pokomentiral, da je bil glavni cilj poleta sicer zbrati čim več podatkov o nadzoru plovila ob povratku na pristajališče. Celotni polet je trajal šest minut in 20 sekund.Spacex je s posnetki pokonci stoječe rakete sklenil prenos, niso pa nehali dogajanja prenašati in komentirati številni oboževalci in tako so kamere nekaj minut zatem ujele, kako je raketa poskočila, zajeli so jo plameni, nato pa je treščila ob tla in se razletela. Kaj bil vzrok, ne Elon Musk ne v Spacexu še niso povedali, verjetno pa je šlo za uhajanje preostanka goriva.Musk je na twitterju sicer poudaril ravno pomen pristanka in nato pohvalil ekipo: »Odlično delajo. Nekega dne bo pravo merilo uspeha to, da bodo poleti starshipa nekaj povsem običajnega.«Po njegovem mnenju bo to že kmalu. V posnetku o projektu dearMoon (Draga Luna), ko se japonski bogataš Jusaku Meazava s še osmimi potniki iz vsega sveta želi popeljati s starshipom do Lune , je Musk zatrdil, da bo raketa nared za takšen polet do leta 2023. Do takrat bo večkrat poletela v orbito in bo varna za prevoz ljudi, je dodal ustanovitelj podjetja, ki je znan po svojih optimističnih napovedih.Pri podjetju se s testnimi poleti starshipa predvsem učijo oziroma zbirajo podatke ter tako lahko izboljšujejo delovanje. Oba prejšnja poleta SN8 in SN9 sta bila uspešna, le pristanka sta se ponesrečila, decembra lani se je raketa prehitro približala tlom, težava je bila v prenizkem tlaku rezervoarja motorjev, v začetku februarja pa pristanek ni uspel, ker se eden od motorjev ni prižgal.Prototip starship sicer predstavlja le zgornjo stopnjo celotne rakete, podjetje mora predstaviti še spodnjo, imenovano super heavy, ki bo merila 70 metrov. Skupaj bo raketa visoka 120 metrov in bo v orbito sposobna ponesti sto ton tovora. Oba dela rakete bosta večkrat uporabna, super heavy se bo nekaj minut po izstrelitvi po opravljeni dostavi v orbito vrnil na Zemljo, starship pa bo nadaljeval pot. Prototip starship je zdaj opremljen z le tremi motorji, prava raketa jih bo imela šest in tudi toplotni ščit, da bo preživela povratek v atmosfero, super heavy bo opremljen z 28 motorji.