Prof. dr. Gregor Mali (1971–2023)

Prejšnji teden smo se poslovili od prof. dr. Gregorja Malija, vrhunskega raziskovalca, dragocenega sodelavca in izjemnega človeka. Odšel je na vrhuncu svoje znanstvene poti, po hudi bolezni, star komaj 52 let.

Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu se je pridružil leta 1997, po diplomi iz fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, z namenom, da okrepi delo odseka na področju strukturne karakterizacije poroznih materialov, ki smo jih v tistem času razvijali za uporabo v katalitskih procesih pretvorb ogljikovodikov. Njegov prihod je sovpadal tudi z začetki delovanja Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti s sedežem na Kemijskem inštitutu, v katerega je bil močno vpet več kot 25 let.

Gregor Mali FOTO: Kemijski inštitut

Gregor je že kot doktorski študent, kot prvi v Sloveniji, začel vzpostavljati metode NMR (jedrska magnetna resonanca) visoke ločljivosti za raziskave trdnih snovi. V svojem doktorskem delu Določanje zgradbe aluminofosfatnih molekulskih sit z jedrsko magnetno resonanco in uklonom rentgenskih žarkov, ki ga je uspešno zagovarjal leta 2001 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, je združil dve ključni komplementarni metodi strukturne karakterizacije trdnih materialov in dosegel prve pomembne preboje v razumevanju zgradbe in delovanja poroznih katalizatorjev. Kasneje je, poleg samih eksperimentalnih metod NMR, začel vpeljevati računske metode ab-initio, s katerimi je napovedoval parametre, merljive z NMR. S tem je bistveno obogatil informacije, ki jih o trdni snovi dobimo s spektroskopskimi meritvami, ter omogočil celosten pristop k določanju zgradbe materialov. Eden od njegovih pionirskih prispevkov je bil na primer nov pristop za napovedovanje paramagnetnih premikov v materialih, ki vsebujejo prehodne kovine. Strokovno izpopolnjevanje v tujini je v letih po doktoratu opravil v Franciji, na univerzah v Versaillesu in Strasbourgu.

Najvidnejši preboj in svetovno odmevnost je Gregor s sodelavci dosegel pred desetimi leti z raziskavami struktur kovinsko-organskih poroznih adsorbentov, ki se uporabljajo za zajem ogljikovega dioksida in drugih plinov. S kombinacijo računskih pristopov in NMR-meritev spinske difuzije je omogočil natančnejši vpogled v lokalno strukturo materialov, ki ne izkazujejo reda dolgega dosega, kar je bil za raziskovalce vedno velik izziv. Objave o tem v znanstvenih revijah so pritegnile pozornost številnih tujih raziskovalcev, s katerimi je kasneje, vse do svoje mnogo prezgodnje smrti, tudi zelo tvorno sodeloval, najtesneje s skupinami z univerz v Leuvenu, Cambridgeu in Queenslandu, ter postal eden najprepoznavnejših znanstvenikov na področju NMR-raziskav poroznih materialov v svetu. S svojim bogatim NMR-znanjem in inovativnimi pristopi je prav tako veliko prispeval na področjih raziskav poroznih adsorbentov za sorpcijsko shranjevanje toplote, baterij, materialov za dostavo zdravilnih učinkovin in drugih trdnih materialov v sodelovanju z različnimi skupinami v Sloveniji in po svetu ter s sodelavci zagotavljal podporo v mednarodni infrastrukturni mreži Ceric na področju NMR v trdnem stanju in NMR kristalografije.

Pomen in odličnost njegovega raziskovalnega dela dokazujeta dve prestižni nagradi, ki ju je prejel leta 2017, in sicer Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih ved ter državno Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju NMR-materialov.

Znanstvena odličnost, ki jo je Gregor izkazoval z objavami v najprestižnejših revijah, kot so Science, Nature Catalysis, Nature Communications, Angewandte Chemie in številnih drugih, ter vabljena predavanja na mednarodnih znanstvenih konferencah in tujih univerzah, še zdaleč ni bila njegova edina odlika in je bila le del tistega, kar je bil Gregor. Bil je izjemno prijazen in velikodušen, radoveden in iskriv, a hkrati karizmatičen človek. Nikoli ni vsiljeval svojega mnenja, pa vendar so njegove besede vedno imele veliko težo. Svoje obširno znanje je vsa leta svojega delovanja nesebično delil s kolegi in študenti. Z zgledom, strokovno podporo in spoštljivim odnosom je vzgojil številne mlade raziskovalce, ki so ga neizmerno občudovali in mu zaupali. Aktivno je bil vključen tudi v pedagoški proces na Univerzi v Novi Gorici, kjer je bil habilitiran za področje fizike od leta 2007, in od leta 2019 tudi na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Poleg znanstvenega dela ga je zanimalo še veliko drugih stvari, bil je velik športni navdušenec. Poznali smo tudi njegovo zavezanost družini, ženi in trem otrokom, ki jim je bil predan z vsem srcem.

Gregor, z nekaterimi od nas si delil desetletja, z nekaterimi mesece. Vsem pa nam je skupno eno, da smo za to neizmerno hvaležni. V svoji preprostosti si kazal svojo izjemnost. V svoji iskrivosti si kazal svojo veličino. Spremlja nas globoka žalost, ostajajo lepi spomini na dragocen čas, ki smo ga preživeli s teboj. Vedno smo bili ponosni nate in zelo te bomo pogrešali.

Prof. dr. Nataša Zabukovec Logar, vodja Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo, Kemijski inštitut

____

Opravičilo bralcem časopisa: Pri naslovu zapisa v spomin na dr. Malija se nam je v časopisu pripetila neljuba napaka pri imenu, za kar se iskreno opravičujemo.