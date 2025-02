Veliko odkritje egiptologov: prva grobnica faraona po odkritju Tutankamonove

Britansko-egipčanska raziskovalcev je v zahodnih dolinah tebanske nekropole v bližini mesta Luksor odkrila prvo grobnico faraona po Tutankamonovi pred več kot sto leti. Grobnica kralja Tutmoza II. je bila še zadnja neodkrita kraljeva grobnica 18. egipčanske dinastije. Vladanje Tutumoza II., ki je bil neposreden prednik Tutankamona, njegova polsestra in soproga pa je bila prav tako znana faraonka Hačepsut, datirajo v obdobje okrog leta 1500 pred našim štetjem.

Egiptologi so njegovo grobnico dolgo iskali in pričakovali, da so več kot dva kilometra stran, bližje Dolini kraljev, pred nedavnim pa so jo našli na območju, ki je povezano s počivališči kraljevih žensk. Prepoznali so jo, kot poroča BBC, ker je bila okrašena z znakom faraona. »Del stropa je bil še nedotaknjen, modro obarvan z rumenimi zvezdami. Modro pobarvane strope z rumenimi zvezdami najdemo le v kraljevih grobnicah,« je povedal terenski vodja misije, britanski egiptolog Piers Litherland.

Odkritje ga je osuplo, je dejal za BBC. »Ko naletiš na nekaj tako izjemnega, nekaj, česar ne pričakuješ, da boš našel, so čustva izjemno turbulentna,« je opisal trenutek spoznanja. »Ko sem prišel ven, me je zunaj čakala žena, in edino, kar sem lahko storil, je bilo, da sem se razjokal.« Odkritje je, kot je še dejal, razrešilo skrivnost lokacije grobnic kraljev z začetka 18. dinastije. Vhod v grobnico so sicer prvič odkrili leta 2022, toda takrat še ni bilo jasno, da gre za kraj zadnjega počitka egiptovskega faraona.

Tutmoza II. so že zdavnaj prenesli

Prve raziskave kažejo, da so vsebino grobnice premeščali že v davnih časih, zaradi česar je ostala brez mumije in zlatega sijaja, kakršna sta zaznamovala slavno Tutankamonovo grobnico, odkrito leta 1922. Kmalu po pokopu Tutmoza II. je namreč grobnico zalila voda in poškodovala njeno notranjost.

S presejanjem ton apnenca v grobnici so v njej našli fragmente alabastrskih posod, na katerih so bili napisi z imeni Tutmos II. in Hačepsut. FOTO: egipčansko ministrstvo za turizem in antivitete/Afp

Ekipa arheologov, ki je odkrila grobnico, bo po besedah vodje Piersa Litherlanda nadaljevala z delom na tem območju – upajo namreč, da bodo našli čim večji del njene prvotne vsebine.

Da gre za veličastno najdbo, sta po besedah omenjenega raziskovalca nakazovala že veliko stopnišče in velik, spuščajoči se hodnik. »Potrebovali smo veliko časa, da smo se prebili skozi vse to,« je dejal in opozoril, da so ga ovirali poplavni ostanki, stropi pa so se zrušili. »Šele ko smo se splazili skozi 10 metrov dolg prehod, ki je imel na vrhu majhno, 40 centimetrov veliko odprtino, smo prišli v pogrebno sobo.« Tam so odkrili tudi omenjeni modri strop in okraske s prizori iz Amduata, verskega besedila, ki je bilo rezervirano za kralje.

Lotili so se odstranjevanja ruševin – v upanju, da bodo pod njimi našli zdrobljene ostanke pokop, vendar se je izkazalo, da je grobnica prazna, je dejal doktor Litherland. S presejanjem ton apnenca v grobnici so v njej našli fragmente alabastrskih posod, na katerih so bili napisi z imeni Tutmoz II. in Hačepsut. Ti fragmenti alabastra so se verjetno, domneva Litherland, razbili med prenašanjem grobnic. »Hvala bogu, da so eno ali dve stvari razbili, saj smo tako ugotovili, čigava je grobnica,« je dejal navdušeni raziskovalec.

V grobnici so našli ostanke ometa, na katerih so vidni napisi v modri barvi in zlati simboli zvezde. FOTO: egipčansko ministrstvo za turizem in antivitete/Afp

Odkritje je zaključek več kot 12-letnega dela Litherlandove fundacije in egiptovskega ministrstva za turizem in antikvitete, ki je najdbo označilo za »enega najpomembnejših arheoloških odkritij v zadnjih letih«. Ekipa je pred tem izkopala 54 grobnic v zahodnem delu Tebanske gore v Luksorju in ugotovila identiteto več kot 30 kraljevih žena in dvorjank.