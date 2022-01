Prva sonda z dovolj veliko ubežno hitrostjo

Rusija bo letos izstrelila odpravo Luna 25. Prva Luna pa je poletela že pred več kot 60 leti. Sonda se je v ruskem časopisju sprva imenovala »kozmična raketa«, tudi mečta ali sanje, naknadno pa so jo leta 1963 preimenovali v Luno 1, da so enotno poimenovali več kot uspešen raziskovalni program.

To je bil prvi človeški objekt, ki je dosegel dovolj veliko ubežno hitrost, da se je iztrgal Zemljini gravitaciji in odpotoval proti Luni. Sonda bi morala treščiti ob njeno površje, a je zaradi napake navigacijskega sistema cilj zgrešila in 34 ur po izstrelitvi poletela mimo Lune. Obletela jo je na oddaljenosti okoli 6000 kilometrov. Dvainšestdeset ur po izstrelitvi so z njo izgubili stik. Luna 1 je postala prva sonda, ki se je utirila v orbito okoli Sonca.

Izstrelitev: 2. januarja 1959 Masa ob izstrelitvi: 361 kg Zadnji stik: 5. januarja 1959

Njena naslednica Luna 2 pa je septembra 1959 uspešno trčila na površje Meseca in postala prvi človeški objekt, ki se je dotaknil drugega nebesnega telesa.