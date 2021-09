Ravenski jeklarji spet uporabljajo odvečno toploto

47

47

odstotkov dimnih plinov s temperaturo 450 stopinj Celzija, ki so prej prehajali v ozračje, zdaj izkoristijo



Za naložbo evropska sredstva

Projekt Etekina je primer sodelovanja znanosti in industrije. FOTO: Skupina Sij



Zgled sodelovanja znanosti in industrije

Skupina Sij je po nerevidiranih podatkih o poslovanju v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 212,3 milijona evrov prihodkov od prodaje (10,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani) in EBITDA v višini 17,9 milijona evrov (29,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani). Za naložbe je namenila 15 milijonov evrov, dvakrat več kot v primerljivem lanskem obdobju. Skupina je v prvih treh mesecih leta poslovala pozitivno in ustvarila tri milijone evrov dobička.

Družba Sij Metal Ravne je z Inštitutom Jožef Stefan in partnerji iz tujine v okviru mednarodnega projekta Etekina (Heat pipe technologies for industrial applications) zagnala pilotno napravo za uporabo odvečne toplote. Z inovativno tehnologijo toplotnega izmenjevalnika v obliki toplotnih cevi dosegajo najmanj 40-odstotni izkoristek tehnološke toplote, ki nastane pri proizvodnji vrhunskih jekel.»V uspešno zagnanem pilotnem projektu smo kot odvečni vir toplote začeli izrabljati energijo izpustnih dimnih plinov iz visokotemperaturne peči Allino, ki se uporablja za ogrevanje gredic v valjarni profilov. Dimne pline s temperaturo 450 stopinj Celzija, ki so prej prehajali v ozračje, zdaj kar 47-odstotno izkoristimo, kar je več od načrtovanega 40-odstotnega izkoristka. Večji del toplote bomo vračali v peč kot dodatno segret zgorevalni zrak, preostalo pa bomo porabili za ogrevanje prostorov. Poleg učinkovite izrabe energije bomo zmanjšali emisije ogljikovega dioksida za približno 388 ton na leto,« je pojasnil, vodja investicij v ravenskem podjetju.Enote toplotnega izmenjevalnika v obliki toplotnih cevi so razvili strokovnjaki z Brunelove univerze v Londonu, kjer je bil koordinator projekta prof. Hussam Jouhara: »Uspešno je bila zagnana prva od treh načrtovanih pilotnih naprav za učinkovito izrabo energije v energetsko intenzivnih panogah. Nameščena naprava ne posega v industrijski postopek, kar je ključno pri vseh napravah za rekuperacijo toplote.«Projekt Etekina je del inovacijsko-raziskovalnega programa Obzorje 2020, največjega evropskega programa za spodbujanje inovativnosti. V njem po informacijah skupine Sij sodeluje deset podjetij in inštitutov iz vse Evrope, ki so združili znanje in izkušnje s ciljem prebojnega izboljšanja energetske učinkovitosti v energetsko intenzivnih proizvodnjah.»V okviru projekta Etekina se preizkušajo trije prototipi v treh energetsko intenzivnih proizvodnjah, in sicer jekla (v Sloveniji), aluminija (v Španiji) in keramike (v Italiji),« so sporočili iz skupine Sij. V italijanskem podjetju Atlas Concorde so napravo že zagnali, v španski družbi Fagor Ederlan pa zagon načrtujejo 11. septembra.Celoten projekt je vreden 5,5 milijona evrov, Evropska unija je s 4,6 milijona evrov prispevala večino sredstev. Sij Metal Ravne je za napravo pridobil skoraj četrtino milijona evrov in priložnost razvijanja inovativne naprave za izkoriščanje odvečne toplote s priznanimi tujimi in domačimi strokovnjaki na tem področju.V podjetju, kjer imajo približno 70 agregatov, katerih trenutna izkoriščenost odpadne toplote je le 15-odstotna, bi radi novo tehnologijo uporabili še kje v proizvodnji, pa ne le na ravenski lokaciji. S strokovnjaki z Brunelove univerze in Inštituta Jožef Stefan bodo proučili možnosti izkoriščanja potencialnih virov energije v celotni skupini Sij.»Sodelovanje med Centrom za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožef Stefan in podjetjem Sij Metal Ravne je dober zgled povezovanja znanosti in industrije ter prenosa znanja in inovacij za izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji. Uspelo nam je potrditi tehnologijo toplotnih cevi za izrabo odpadne toplote v energijsko intenzivnem sektorju,« je poudaril dr., vodja raziskovalne skupine in nosilec projekta na IJS., izvršni direktor za predelavo jekla: »V Sij Metalu Ravne že od leta 2015 izkoriščamo odvečno toploto, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči v jeklarni, in jo prek distributerja namenjamo za daljinsko ogrevanje občine Ravne na Koroškem in ogrevanje bazenov tamkašnjega športnega centra.« Lokalnemu dobavitelju energije so lani predali 7144 megavatnih ur toplotne energije, ki nastane kot odvečna toplota v procesu elektroobločne peči pri proizvodnji jekla. Ta količina je enaka 35 odstotkom vse potrebne toplote za ogrevanje mesta Ravne na Koroškem.