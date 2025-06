Resna anomalija: med statičnim testom starship eksplodiral

Pri podjetju SpaceX so svojo najnovejšo raketo starship pripravljali na deseto izstrelitev. Med statičnim testom v Starbasu v Teksasu pa se jim je zgodila »večja anomalija« ali povedano drugače: raketo je ognjevito razgnalo. Vzrok eksplozije za zdaj še ni znan.

Podjetje je na omrežju x sporočilo, da je k sreči prišlo le do materialne škode. »Ves čas testiranja je bilo vzpostavljeno varnostno območje, vse osebje je na varnem. Naša ekipa v bazi Starbase si v sodelovanju z lokalnimi oblastmi aktivno prizadeva za varnost testnega mesta in neposredne okolice. Nevarnosti za prebivalce okoliških skupnosti ni, prosimo pa, da se posamezniki ne poskušajo približati območju, medtem ko potekajo varnostne operacije,« so dodali. Več ur po nesreči, je bil na območju še vedno požar.

Raketa je sestavljena iz nosilne stopnje super heavy in zgornje stopnje ship, celotna konstrukcija meri prek sto metrov. Tokrat je eksplodiral ship, ki je imel težave že v preteklih testnih izstrelitvah. Eksplozija se je po podatkih portala NASASpaceflight zgodila na testnem območju Massey, ne gre za orbitalno izstrelitveno ploščad, s katere običajno izstreljujejo rakete. Portal navaja, da je eksplodiralo tik pred tem, ko naj bi ship opravila statični test.

Gre za rutinske teste pred izstrelitvijo, pri katerih prižgejo motorje rakete, plovilo pa ostane na tleh. Ta test naj bi bil namenjen prižigu vseh šestih motorjev raptor, s katerimi je opremljena ship. Nosilna stopnja super heavy, namenjena za polet številka deset, je v minulih dneh uspešno opravila statični test in prižgala vseh svojih 33 motorjev raptor.

Upočasnjen posnetek eksplozije:

Eksplozije so sestavni del razvoja vesoljskih raket. V preteklosti so testne rakete starshipa celo namerno razstreljevali, trenutno pa se zdi, da Spacexu še zdaleč ne gre po načrtih. Aprila 2023 je starship prvič testno poletel in takrat v zraku eksplodiral le po nekaj sekundah, nato so bili testni poleti vse bolj zanesljivi, v petem testnem poletu oktobra lani so spektakularno ujeli nosilno stopnjo super heavy na mehanske roke izstrelitvenega stolpa. Tudi v šestem poletu novembra lani so dosegli vse zastavljene cilje, nato pa se je začela faza težav. V sedmem poletu, ki je bil januarja letos, so znova ujeli super heavy ob povratku na izstrelitveni stolp, neuspešno pa se je končal polet zgornje stopnje ship, ki je eksplodirala. Podobna zgodba se je ponovila v osmem poletu, ko je ship znova eksplodiral. V devetem poletu, 27. maja letos, pa so izgubili obe stopnji.

Filozofija podjetja je, da neuspehe opisujejo kot lekcije, iz katerih pridobivajo podatke in se učijo. Ustanovitelj podjetja Elon Musk je kljub vsemu zelo optimističen in govori o plejadi plovil, ki bodo v prihodnjih letih poletele v vesolje, natančneje proti Marsu, a zdi se, da je, kot že nič kolikokrat doslelj, preoptimističen. Na raketo stavi veliko tudi Nasa, starship je namreč pomemben sestavni del programa Artemis. Potem ko bo astronavte v bližino Lune potisnila raketa SLS v kapsuli orion, naj bi se astronavti nato presedli v ship in se spustili na površje. Načrt je precej zapleten, zato številni verjamejo, da Američanom ne bo v prihodnjih letih uspelo znova priti na površje Lune.

Podjetje SpaceX še vedno preiskuje, kaj se je zgodilo na letu devet, preiskavo nadzira ameriška zvezna letalska uprava. Zato uradni datum izstrelitve starship 10 še ni bilo, a zelo verjetno so se po novi eksploziji načrti dodobra spremenili.