Srečanje s prvim asteroidom

Nasina sonda Lucy je na poti do Jupitra srečala prvi asteroid od desetih. Izstrelili so jo oktobra 2021 in je na 12-letnem potovanju, na katerem bo srečala dva asteroida v glavnem asteroidnem pasu in osem trojanskih asteroidov, ki so v isti tirnici sistema Jupiter–Sonce.

Sonda se pri nobenem od asteroidov ne bo zadržala dolgo, vse bo le obletela in z različnimi instrumenti skušala nabrati kar največ podatkov. Njena prva tarča je bil Dinkinesh, majhen kamnit asteroid glavnega pasu s premerom približno 760 metrov. Odkrili so ga 4. novembra 1999. Dinkinesh je sicer etiopsko ime za slavni fosil človečnjaka, ki ga mi morda bolje poznamo po imenu Lucy. Ostanke naše prednice so v Etiopiji našli leta 1947, sondo pa so po njej poimenovali, ker upajo, da bo odprava dobila nov vpogled v nastanek osončja in pretresla dosedanje razumevanje, podobno, kot je Lucy prinesla revolucijo v razumevanju človekovega razvoja.

Sonda je mimo Dinkinesha, ki je od Zemlje oddaljen okoli 480 milijonov kilometrov, švignila s hitrostjo 16.000 km/h na oddaljenosti 435 kilometrov. Kot pravijo pri Nasi, je Lucyjin prvi ​asteroid tudi najmanjši na njeni turneji. Testirala je delovanje svojih instrumentov, zdaj pa bo nekaj časa trajalo, da bo poslala tudi vse zbrane podatke. Vsekakor se jih raziskovalci veselijo, saj je bil asteroid do zdaj le »packa«, je dejal Hal Levison, glavni raziskovalec pri odpravi.

Lucy je švignila mimo svojega prvega asteroida. FOTO: Nasa

Naslednji asteroid, ki ga bo pobliže spoznavala, bo Donaldjohanson, in sicer 20. aprila 2025. Tudi ta je še v glavnem asteroidnem pasu, njegov premer je okoli 4000 metrov, odkrili so ga 2. marca 1981. Poimenovali pa so ga po ameriškem paleoantropologu Donaldu Johansonu, ki je s francoskima kolegoma Yvesom Coppensom in Mauriceom Taiebom odkril fosil Lucy.

Po uspešni izstrelitvi sonde se je nato zapletlo pri odpiranju enega od dveh velikanskih solarnih panelov. Eden se ni povsem do konca razprl, nekaj časa so inženirji še poskušali to popraviti, nato pa so nalogo opustili. Sonda bo kljub temu prek panelov proizvedla dovolj energije za delovanje. Za Naso je bil, kot so zapisali, Dinkinesh ​ še tretji jesenski asteroid. Septembra so se razveselili vzorcev asteroida Bennu, zdaj se sicer ubadajo s težavo, da dveh vijakov kapsule, v kateri je glavnina vzorcev, ne morejo odtegniti.

Oktobra pa so nato izstrelili sondo Psyche, ki je odpotovala proti redkemu kovinskemu asteroidu Psiha.