V dobri družbi, lepem vremenu in pod temnim nebom

Na južnem delu Andov sredi valovite visokogorske pokrajine leži observatorij El Sauce. Na 1525 metrih nadmorske višine se, kot prgišče v peskovniku pozabljenih legokock, stiska nekaj manjših kupol in opazovalnih ploščadi. Observatorij prevevata mir in občutek zapuščenosti. A le podnevi. Ob prvem mraku se teleskopi najrazličnejših velikosti in oblik magično prebudijo in se usmerijo v nebo.

Od letošnjega aprila je med njimi tudi slovenski teleskop GoChile, pedagoško-raziskovalni projekt Univerze v Novi Gorici in astronomske revije Spika. Prvi slovenski teleskop na tej imenitni lokaciji bo študentom in dijakom omogočil izvajanje raznovrstnih opazovanj in raziskovalnih projektov.