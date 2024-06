Z zasebno odpravo okoli Lune ne bo nič

Japonski milijarder Jusaku Maezava je odpovedal odpravo »dearMoon«, ki je predvidevala prvi zasebni polet okoli Lune. Maezava je odpravo pompozno najavil leta 2018, ko je sklenil pogodbo - za koliko denarja ni bilo nikoli javno znano - z ameriškim podjetjem SpaceX. Zakupil je raketo starship, ki pa še danes ni operativna - trenutno pripravljajo četrto raketo na testni polet.

»Pogodbo sem podpisal leta 2018 na podlagi predpostavke, da bo odprava dearMoon stekla do konca leta 2023. Vendar je to še projekt v razvoju, saj še ni jasno, kdaj bo starship operativen. V tej situaciji ne morem načrtovati svoje prihodnosti. Počutim se grozno, da mora čakati tudi posadka, zato sem sprejel težko odločitev. Opravičujem se vsem, ki so bili navdušeni nad uresničitvijo tega projekta,« je sporočil preko omrežja X.

Japonski milijarder je posadko izbral na javnem natečaju, na krov je povabil osem umetnikov in javnih osebnosti, med temi tudi popularni korejski glasbenik TOP in pa DJ Steve Aoki. Maezava je svojo bogastvo večinoma pridobil s spletno trgovino Zozo. Je velik podpornik umetnosti.

Maezava je decembra 2021 z ruskim sojuzom sicer poletel na mednarodno vesoljsko postajo. Tam je preživel slaba dva tedna.