Zamujene priložnosti

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je tako pomembno že zgodaj delati z nadarjenimi?

Brez nadarjenih in njihove ustvarjalnosti ni družbenega napredka, a se zdi razlog Mahnetove vendar bolj pomemben od vsega drugega. Dejstvo je, da so nekateri zelo nadarjeni dvojno posebni in da so, če se njihova nadarjenost ne odkrije, izpostavljeni nerazumevanju vrstnikov ter tudi učiteljev, ki nimajo znanja za delo z njimi.