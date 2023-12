Zmagovalec norije v generativni umetni inteligenci

V nadaljevanju preberite:

Konec novembra so pri ameriškem čipovnem gigantu Nvidii razgrnili finančni izkaz za preteklo četrtletje. Promet so glede na enako obdobje lani potrojili, na 18 milijard dolarjev, čisti dobiček pa povečali kar trinajstkrat.

Objava je bila zgolj zadnja v vrsti letošnjih finančnih popisov Nvidie, iz katerih so živo zelene številke letele na vse strani. Že maja so denimo vstopili v družbo peščice podjetij s tržno kapitalizacijo tisoč milijard dolarjev. Natančnejši pogled na razpredelnice pokaže poglaviten vzrok: v zadnjem poročilu je 14,5 milijarde dolarjev prihodkov odpadlo na oddelek za podatkovne centre, kamor spadajo pospeševalniki strojnega učenja, kot sta procesorja A100 in H100. Se pravi čipi, ki poganjajo chatgpt, bard, generatorje slik in druge izvedbe trenutno tako zelo razvpite umetne inteligence. Kalifornijski snovalec polprevodniških vezij ima danes nekaj več kot dvotretjinski tržni delež pri strojni opremi, ki sestavlja takšne podatkovne centre po svetu, pri čemer prav njihovi procesorji veljajo za najbolj zmogljive. In so zato tudi najbolj zaželeni, na dobavo pa se čaka dolge mesece.