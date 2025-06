Znanje branja, pisanja in računanja mora biti avtomatizirano

V nadaljevanju preberite:

V nemško govorečem svetu je eden najbolj znanih psihologov za vzgojo otrok do desetega leta nedvomno prof. dr. Marcus Hasselhorn, od leta 2007 profesor psihologije na Leibnizevem inštitutu za pedagoške raziskave in pedagoške informacije v Frankfurtu.

»Jasno je, da je digitalni svet povsod okrog nas, tudi v življenju otrok. V Nemčiji razpravljajo, ali bi bilo treba otrokom prepovedati uporabo digitalnih komunikacijskih naprav do 14. leta. Vse to je nesmiselno. Moj mlajši vnuk je bil star komaj dve leti, ko je, brez tuje pomoči, našel kamero na mojem pametnem telefonu in ugotovil, kako z njo snemati. To se dogaja intuitivno in je del realnosti sodobnega sveta. Pripadam skupini, ki ni naklonjena normativnim prepovedim. Tako ali tako jih ni mogoče izvajati. Bolj smiselno vprašanje se nam zdi, kaj moramo storiti, da bodo prednosti naprav odtehtale njihove negativne vidike,« je v pogovoru poudaril Hasselhorn.