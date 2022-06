4 dejavnosti, za katere samo mislite, da nimate časa

Kaj bi, če bi imel več časa. Čas je tisti, ki mi ne dopušča niti počitka, kaj šele, da bi šel na hrib, vsaj na sprehod, da bi nekaj naredil zase.

Izgovori, izgovori, lahko pa zares pademo v začarani krog, v katerem je dan prekratek, teden se prehitro naokoli, endvatri je konec meseca.

To se nam dogaja. In kje potem najti čas za športno rekreacijo oziroma kakršnokoli rekreacijo. Na Outside online smo našli zanimiv članek, ki ga v celoti potrjujejo in se strinjamo z napisanim.

Če bi le imel več časa, potem bi … Verjamemo, da je to pogosto v mislih in da se boste prepoznali v stvareh, ki jih navajamo. Iskreno upamo, da si boste v bližnji prihodnosti privzgojili nove navade in bolje prerazporedili dnevne aktivnosti.

1. Če bi le imel več časa ...

Potem bi prebral knjigo. Koliko časa v resnici potrebujete: če berete 200 besed na minuto, to pomeni, da lahko dokončate roman z 80.000 besedami v približno 6 urah in 40 minutah. Raziskave kažejo, da povprečna oseba, stara 15 let in več, preživi pred televizorjem približno dve uri in pol. Vsak dan! Vsaj polovico tega časa preživite s knjigo dvakrat ali trikrat na teden.

2. Bi redno telovadil, se redno gibal ...

Koliko časa potrebujete? Strokovnjaki priporočajo vsaj 30 minut vadbe na dan, petkrat na teden. A teh 30 minut lahko razdelimo na krajše intervale, na primer trkrat po 10 minut hoje. Pogovore ob kavi, zamenjajte s klepetanjem med hojo. Ali pa vsaj del druženja preživite aktivno, del pa v kavarni.

3. Bi se učil tujih jezikov ...

Obstajajo tisti, ki bi se radi naučili novega jezika, in to lahko storijo, kadar hočejo. Če se želite naučiti na primer francoščine, italijanščine ali španščine, bi potrebovali približno 600 do 750 učnih ur. Če želite jezik tekoče govoriti v enem letu, morate učenju posvetiti vsaj dve uri na dan. Kaj lahko storite? Ker veliko časa preživite zaman, na primer sedite v vagonu, v čakalnici ali čakate nekje v kaki vrsti ... Izkoristite takšne trenutke za ponavljanje že naučenega, branje besedil v jeziku, ki se ga učite, in obogatite svoj besedni zaklad, poslušajte besedila na pametnem telefonu ...

4. Končno so tudi tisti, ki si želijo zdrave obroke pripravljati doma, a mislijo, da je to nemogoče

Žal zanje ni opravičila, saj si je treba na dan nameniti približno 30 do 45 minut. V raziskavi med 1500 ljudmi so rezultati pokazali, da zaposleni porabijo povprečno 5 ur in 18 minut na teden za odgovarjanje na poslovno pošto od doma. To je nekaj več kot 45 minut na dan, torej ravno dovolj za pripravo okusnega obroka. Zato, če se prepoznate, izklopite obvestila in si zavežite predpasnik.