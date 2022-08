5 aplikacij, ki bodo pozitivno vplivale na vaše življenje

Pametni telefon je lahko še bolj uporaben kot se zdi. Iz kradljivca časa se lahko spremeni v stvar, ki lahko polepša vsakdan v čisto pravem pomenu besede.

Še vedno pa zagovarjamo tezo, ki smo se je sami spomnili: pametni telefon je najslabša zamenjava za kolo. Bolje ena ura na kolesu, kot milijon aplikacij na telefonu.

Kradljivec časa ja in ne pametni telefon. Zlahka nas zanese in izgubimo nekaj ur neskončnega brskanja po družbenih omrežjih ali novicah, namesto, da bi pretekli ali prehodili recimo 5 kilometrov.

In če k temu dodamo videoigre in druge zamudne aplikacije, lahko zapademo v začaran krog izgube fokusa in koncentracije.

Ampak, pametni telefoni so vsako leto pametnejši. Obstajajo nekatere aplikacije, ki lahko pomagajo, da se osredotočimo na en sam cilj ali naredimo dolgoročni načrt.

Izločili smo jih pet za različne namene, vi pa jih preizkusite in poglejte, kateri vam ustreza. Predlagali so nam jih na spletni strani medium.com.

Forest - za fokus

Obstaja več načinov za osredotočanje in odpravljanje motenj, ta aplikacija pa vas prisili, da sadite drevesa. Dobesedno. Nastavite časovnik, koliko časa želite biti osredotočeni in v tem času bo aplikacija predstavljala navidezno drevo, ki raste, in če zapustite pred časom, ne bo drevo raslo. Za različne fokusne naloge lahko uporabite različne vrste dreves in ob koncu tedna dobite pogled na gozd, ki ste ga zasadili v prejšnjih dneh.

Balance - za meditacijo

Kot vedo tisti, ki se z njo že ukvarjajo, je meditacija zelo koristna za naše telo in nam lahko pomaga pri soočanju s številnimi težkimi situacijami in mejniki. Preko te aplikacije lahko ustvarite program, ki vam ustreza, odgovorite na vprašanja o ciljih in se naučite novih veščin z raztezanjem, dihalnimi vajami, afirmacijami in osredotočanjem na določene želje in načrte. Tu so tudi meditacije za spanje, dvig energije in še veliko več iz bogate zvočne in besedilne knjižnice.

Spotify – za podcaste

Vemo, da to aplikacijo vsi povezujejo predvsem s poslušanjem glasbe, kar je tudi njen glavni namen. Vendar je tudi odlična platforma za poslušanje podcastov na najrazličnejše teme. Tako jih lahko predvajate med kuhanjem, telovadbo, vožnjo ali opravljanjem drugih gospodinjskih opravil, te pa vas lahko motivirajo in vam omogočijo, da jih hitreje dokončate.

Adidasov trening - za trening

Čeprav je poimenovana po znamki, je aplikacija brezplačna in za uporabo ne potrebujete nobene dodatne opreme, ponuja pa veliko uporabnih funkcij. Preko nje lahko sledite enemu od razpoložljivih programov vadbe ali pa si oblikujete svoj urnik, ki mu boste sledili z razpoložljivo statistiko in se tako motivirali za nadaljevanje vadbe naslednji dan. Obisk telovadnice ni potreben.

Notion - za organizacijo

Ta aplikacija ima res veliko funkcij. Z njim lahko ustvarjamo sezname opravil, opomnike za določena opravila, pišemo zapiske, delamo nakupovalne sezname, študijske programe, gospodinjska opravila ... Vse to se na prvi pogled zdi nekoliko strašljivo, a bolj ko spoznavaš, bolj boste videli, koliko ga lahko uporabite. Lahko olajša življenje na skoraj vseh področjih.