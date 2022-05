5. dobrodelno 24-urno veslanje

V petek se je ob 15. uri v centru funkcionalne vadbe CrossFit v Ljubljani, že petič začelo 24-urno dobrodelno veslanje.

Startni znak je z udarcem po zvoncu napovedala Tanja Petek iz Zveze prijateljev mladine Moste Polje. S prvimi zavesljaji so zčeli otroci, ki so z veliko vnemo poprijeli za ročaje dvoranskih veslačev. Sodelujoči so nato v naslednjih 24-urah na dvoranskih veslačih C2 preveslali 2.300 km, ki predstavljajo osnovo za donacijo (1 kilometer = 1 evro).

Pokroviteljstvo nad sedmimi veslači je prevzelo deset podjetij, ki bodo donirala odveslani znesek, skupaj s prostovoljnimi prispevki sodelujočih pa so na dogodku zbrali preko 9.000 eurov.

Vsa zbrana sredstva bodo tudi tokrat donirali projektu Veriga dobrih ljudi in v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Moste Polje na pomoč priskočili družinam v socialni stiski. V preteklih dveh letih so se morali že tradicionalnemu dobrodelnemu veslanju sicer žal odpovedati, zato so letošnji dogodek še bolj nestrpno pričakovali. Zavedajo se namreč, da se je socialna stiska ljudi v tem času na žalost še povečala.

V sedmih veslaških ekipah so sodelovali člani CrossFit Ljubljana, njihovi prijatelji, družinski člani, sodelavci, kolegi iz drugih športnih centrov in mimoidoči, ki so želeli prispevati za dober namen. V 24 urah se jim je pridružilo tudi kar nekaj znanih prijateljev iz sveta zabave - člani glasbene skupine Mi2 s pevcem Jernejem Dirnbekom, pevec Marko Vozelj, televizijeca Jani Muhič, Anže Bašelj, najmlajši poslanec DZ RS Lenart Žavbi, nekdanji nogometaš Miran Pavlin, predsednica FZS Nataša Teran, nogometaši/ce, hokejisti, kajakaši, judoisti, člani športnih klubov in mnogi drugi, skupaj skoraj 400 sodelujočih.

Tanja Petek je dala zna za začetek. FOTO: Andraž Lazič

CFL podmladek jih ne skrbi, saj so otroci poleg otvoritve poskrbeli tudi za igrivo vzdušje tekom celotnega dogodka in na rezervnih veslačih preveslali zavidljive razdalje. Ponoči je utrujene glave pokonci držala glasba in ogled prenosa košarkarske tekme Golden State Warriors-Dallas Mavericks, ki je poskrbela za športno vnemo in sodelujočim vlila dodatno moč.

Dobrodelni izkupiček dogodka jih je izjemno razveselil in upajo, da bo pripomogel k izboljšanju razmer za čim več socialno ogroženih družin. Kljub pomanjkanju spanja v mislih že kujejo načrte za naslednje dobrodelno obarvane dogodke in se veselijo ponovnega druženja s CFL družino.