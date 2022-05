5 živil, ki zagotavljajo več energije kot skodelica kave

Vzrokov za pomanjkanje energije je veliko, pogosto pa se pojavi zaradi nezdravega načina življenja. Pomlad je cvetoče polje mi pa utrujeni. Kako je to mogoče, da gremo mi proti ničli, ko pa je recimo maj mesec prebujanje vsega življenja okoli nas?

Danes govoriti o nezdravem življenju, je skoraj brezpredmetno. Vemo, zakaj! Preveč informacij od vsepovsod.

Pretiravanje ni nikoli pametno, sploh če govorimo o sladkarijah, prigrizkih, pici, pecivu, predelani hrani in omakah. Pretirano začinjene jedi ne pomagajo, vse vodi v telesno in psihično utrujenost.

Preprosti sladkorji pa povzročajo nihanja ravni sladkorja v krvi in ​​nenadne spremembe razpoloženja. Verjetno se sprašujete, kaj bi lahko storili glede tega, a mi, kot vedno, imamo odgovor. Odkrijte, katera živila so le plus pri vašem vsakodnevnem delovanju. Rešitve smo našli na strani Datasport in se nam zdijo enkratne in enostavne. To rabimo in to imamo doma.

Banana

Spet čudežna banana! Odlična izbira za prigrizek pred ali po treningu, saj je bogato s sladkorji, ki se hitro razgradijo, ne smemo pa pozabiti na magnezij in kalij, ki negujeta tako mišice kot možgane ter se učinkovito spopadata z utrujenostjo.

Špinača

Ta hrana je bogata z minerali, ki so pomembni tudi za delo živčnega sistema. Železo izpostavljamo kot odličnega zaveznika pri ohranjanju telesne in duševne moči. Priporočljivo je, da med pripravo dodate malo limoninega soka. V njegovi sestavi so že vitamini B, ki so odlični za presnovo in vitalnost.

Jajca

Če še niste vedeli, jajca vsebujejo triptofan in tirozin, kar pomeni, da njihova regulacija uravnava izločanje serotonina, torej dopamina. Tako postanemo bolj živahni in motivirani. Vsebuje tudi selen, zahvaljujoč kateremu zlahka premagamo letargijo in utrujenost.

Temna čokolada

Najbolje je zaužiti takšno, ki vsebuje več kot 70 odstotkov kakava, saj dviguje razpoloženje in raven energije. Temna čokolada vsebuje kofein in teobromin, alkaloide, ki ta učinek samo še povečata.

Losos

Znano je, da je ta riba vir esencialnih maščobnih kislin, predvsem Omega 3, ki uravnava raven serotonina. Vitamin D podpira proizvodnjo melatonina, ki nam pomaga bolje spati in s tem biti spočiti.