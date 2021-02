Alenka Artnik prejemnica Bloudkove plakete

prestavlja meje možnega v potapljanju na vdih. Kako odpotovati v globino? Kako se vrniti s točke, ki se zdi nedosegljiva?»Ko se potapljaš v globino, ne moreš biti uspešen, če sta navzoča strah in kontrola«, pravirojena 11. oktobra 1981, je Bloudkovo plaketo prejela za pomemben tekmovalni dosežek v športu.Predlagatelj: Slovenska potapljaška zvezaObrazložitev devetčlanskega odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj pod vodstvom predsednikase je šele pri 34 letih odločila, da bo profesionalno začela trenirati potapljanje na vdih. Njena nadarjenost in neverjetni dosežki dokazujejo, da je bila odločitev pravilna. Je štirikratna svetovna prvakinja, že peto leto zapored pa postavlja svetovne rekorde. Leta 2020 je na tekmovanju Blue Week (AIDA) v Šarm El Šejku v Egiptu v disciplini z enojno plavutjo postavila nov svetovni rekord. Prejšnji rekord, ki si ga je s 113 metri delila skupaj z Italijanko, je popravila še za meter, tako da zdaj znaša neverjetnih 114 metrov.Do zdaj je skupno dosegla že 10 rekordov. Treba je povedati tudi, da Alenka – drugače kot drugi potapljači – nima trenerja. Veliko dela intuitivno, predvsem pa jo odlikujeta disciplina in izjemna sposobnost izenačevanja pritiska pri potapljanju. S tem pomika mejnike v vedno nove morske gladine, s čimer preseneča športno in tudi medicinsko javnost.