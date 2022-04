Ali veste, kaj pravzaprav pomeni ime Wi-Fi?

Športni rekreativci niso izjema, priznavajo, da so odvisni od Wi-Fi-ja. Tako močno, da jih briga, kaj to ime sploh pomeni. Marsikoga ne briga več, vendar mi osvežujemo spomin, ker si to zasluži.

Izkazalo se je, da Wi-Fi v resnici ne pomeni nič. Gre namreč za registrirano blagovno znamko neprofitne organizacije Wi-Fi, prej znane kot Wireless Ethernet Compatibility Alliance.

Čeprav mnogi ljudje to okrajšavo pišejo kot wifi, je uradno pravilno črkovano ime Wi-Fi. Ustanovitelj Wi-Fi-ja je Phil Bellanger, ki je ta izraz v svet poslal leta 2005.

Brezžična industrija je iskala uporabno ime za tehnologijo standardov, znanih kot IEEE 802.11. »Potrebovali smo bolj privlačen naziv, ime, kot IEEE 802.11b Direct Sequence,« je pojasnil.

Wi-Fi Alliance je najela Interbrand, da je pripravil ideje, svetovalno podjetje znamke pa je predlagalo 10 imen, vključno z Wi-Fi. Mnogi Philovi kolegi so se bali, da je tudi to ime zgrešeno. Niso razumeli blagovne znamke ali trženja. Niso si mogli predstavljati uporabe imena Wi-Fi brez kakršne koli dobesedne razlage.

Tako so sklenili kompromis in se strinjali, da bodo poleg imena vključili tudi Standard za brezžično zvestobo. Vendar je bila to napaka in je ljudi le zmedlo. Po enem letu so ga odstranili. Ostalo je le ime Wi-Fi, ki je zdaj vsem znano.