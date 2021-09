Aplikacije namesto osebnih trenerjev

Pametna športna ura, ki je prepametna

Če si vzamete prost teden, se bo aplikacija naravnala na prvotne podatke in trening boste začeli znova. FOTO: Shutterstock

Štetje korakov je osnova

Kako delujejo najpopularnejše aplikacije za fitnes

Vrhunski spletni trenerji

Katera aplikacija je prava za nas

Bil sem v karanteni, ura me je vodila skozi trening dan za dnem in vsakič sem bil bolj navdušen, kaj vse ponuja, in kakšno razodetje sem doživljal šele takrat, ko sem podatke prenesel na osebni računalnik. FOTO: Shutterstock

Najpozneje v času karantene smo lahko opazili, da so se v naših pametnih telefonih in drugih s spletom povezanih napravah dobesedno naselili ljudje, ki nam ponujajo najboljši trening v mestu ali celo na svetu. In ni nujno, da so to ljudje, lahko so to že naprave same. Med karanteno smo prek spleta med drugimi največ kupovali prav športne rekvizite. Najbolj prodajane so bile športne pametne ure.Trenerji, vrhunski ali amaterski, so čez noč ostali brez dela in zato se je bilo treba nujno hitro prilagoditi. Ne le hitro, tudi kakovost je morala ostati na enaki stopnji. Toda vsem se ni izšlo, še najmanj pa uporabnikom, ki so hitro začeli tarnati, da to ni to, da mora biti »osebni stik« in pika. A naše življenje je epidemija koronavirusa še dodatno otežila, stanje se ni izboljšalo tako hitro, kot smo potihem pričakovali; vse skupaj se je celo še zaostrilo. In v sili človeku ne preostane drugega, kot da se najhitreje prilagodi trenutnim razmeram.Trenažerje so si kupovali tudi tisti največji privrženci kolesarjenja v naravi. Ni preostalo drugega. In ker vemo, da so trenažerji strašno duhomorne naprave, ki pa poživljajo srce in ožilje, smo poiskali tiste pametne trenažerje, s katerimi se lahko povežemo na splet in se merimo s kolesarji iz vsega sveta.Zanimivo, kako hitro so se proizvajalci spletnih športnih aplikacij prilagodili uporabniku. Kar naenkrat nič ni »štekalo« in vse je delovalo brezhibno. In kar naenkrat si lahko celo tekmoval s športniki v kleti, garaži, dnevni sobi, s komerkoli na svetu. In to še ni vse: po televiziji je bilo mogoče gledati virtualne kolesarske dirke. Najboljši svetovni kolesarji, ki jih poznamo s cest, so se v lastnem stanovanju usedli na trenažer, priklopljen na splet, in dirkali s tekmeci. Kakor to počnejo na cesti. Celo zanimivo je bilo, ker ni tako dolgo trajalo, kot trajajo običajne cestne dirke.Izpoved kolesarja rekreativca. »V času karantene sem si končno kupil dolgo želeno pametno športno uro. Vse podatke je zahtevala o meni, celo FTP test (Functional Threshold Power), ki sem ga s pomočjo žene opravil na trenažerju. Imenitna zadeva, če zahteva celo takšne podatke. To je že resna zadeva, ki jo omogoča pametna ura.Vse lepo in prav. Bil sem v karanteni, ura me je vodila skozi trening dan za dnem in vsakič sem bil bolj navdušen, kaj vse ponuja, in kakšno razodetje sem doživljal šele takrat, ko sem podatke prenesel na osebni računalnik. Vse dokler nekega dne ura ni napisala: Čas regeneracije tri dni. Ali sem prvič podvomil o njenem softwaru? Seveda sem. Kaj naj počnem tri dni? Tega ura ni znala odgovoriti. Rekord je bil kmalu dosežen: čas regeneracije pet dni. Naj ne razlagam, kaj je sledilo. Ure nisem več jemal resno.«Številne mobilne aplikacije, ki sledijo našim korakom in aktivnostim, so že nadomestile mnoge osebne trenerje, ki personalizirajo trening in ga prilagodijo vašim zmožnostim. To je nekaj, česar aplikacije na vašem »pametnjakoviču« ne morejo storiti. Časi, ko smo na medmrežju zasledili vadbeni načrt, ki naj bi ugajal prav vsem, in se ga držali kot pijanec plota, so davno mimo. Aplikacije vseh največjih proizvajalcev športne opreme nam obljubljajo vadbene načrte, ki so sestavljeni le za nas, ti pa se ob doseganju ciljev prilagajajo našim rezultatom. So odlično motivacijsko sredstvo in fantastičen način, da vadbo približamo milijonom ljudem po svetu. Toda osebni trenerji stare šole vseeno ponujajo več.Na začetku vas povprašajo po ciljih in osebnih telesnih podatkih. Višina, teža, obseg, razpoložljivost, dosegljivost in prehrana. Na podlagi teh informacij bo aplikacija ustvarila vadbeni načrt. Ko vnašate rezultate, ki ste jih dosegli na zadnjem teku ali fitnesu, aplikacija to uporabi za načrtovanje naslednje vadbe.Če si vzamete prost teden, se bo aplikacija naravnala na prvotne podatke in trening boste začeli znova. Mesečni vadbeni načrti so znotraj aplikacij na voljo zastonj ali za vse do 15 ali več evrov mesečno.Ena od prednosti aplikacij je, da imate načrt treninga na dosegu prstov, obenem pa poskrbijo, da si lažje vizualiziramo trening. Čeprav imajo aplikacije veliko prednosti, pa smo mnenja, da niso dorasle osebnim trenerjem v lokalni telovadnici. Z aplikacijo v vsak dom prinašamo svetovno priznanega trenerja, a če imate v vaši telovadnici nekoga, ki premore dovolj znanja, se ne bomo trudili dokazati, da ga lahko premagamo.Tudi takšni ostajajo. Prilagodili so se načinu življenja uporabnika oziroma stranke, ki se nima časa »v živo« pogovarjati s trenerjem, ampak zahteva, proti plačilu, seveda, da ga izbrani trener spremlja po spletu. Izmenjavata si podatke z vadbe, poštna sporočila, videoklice in podobno. S takšnimi trenerji ni nič narobe, tudi sami so se morali prilagoditi načinu življenja, veliko je k temu pripomogla tudi epidemija koronavirusa.Takšni programi vadbe so sestavljeni za vsakega posebej, a zato je tudi cena primerna. Največkrat so takšni treningi sestavljeni iz dveh delov. Prvi je program sam po sebi, drugi del pa obsega rezultate posameznika in prilagajanje nanje. Drugi del je najpomembnejši, ker se vsakega uporabnika lotijo posamezno, se ukvarjajo z njegovimi rezultati, jih primerjajo in prilagajajo trening.Obstajajo aplikacije, ki za razliko od večine drugih primerljivih ne uporabljajo videa, temveč nas skozi vadbo vodijo z zvočnimi navodili, kar pomeni, da nam ni potrebno nenehno gledati v zaslon telefona ali računalnika. Te so danes še posebej priljubljene in imenitne, če zraven ponujajo še velik glasbeni nabor. Dobrodošle so tudi aplikacije, ki imajo dodatne razlage. Če nam, recimo, ni jasno, kako izvajamo določeno vajo, kliknemo, nakar se nam pokažejo dodatna, še bolj jasna navodila. Seveda obstajajo specializirane aplikacije za vsak šport posebej.Ob številnih prednostih aplikacij v vlogi osebnih trenerjev pa ob analiziranju podatkov in poteka treninga naletimo na velike pomanjkljivosti. Primer: športnik se med intervalnim treningom začne počutiti slabo in ne dosega ciljev, ki jih je zastavila aplikacija. Osebni trener bi intervalni trening skrajšal, prilagodil ali zaustavil. Vaša aplikacija vas ne more pogledati v oči in ugotoviti, kakšno je vaše počutje. Z nedoseganjem ciljev, zastavljenih na aplikaciji, se lahko počutimo neuspešne in s tem izgubimo motivacijo za naslednje vadbe.A tehnologija se razvija in tako bo tudi v prihodnosti, zato lahko na tem področju pričakujemo ogromne premike v pravo smer.