Astma in prehrana ali kaj jesti in čemu se izogibati

Je kakšna je povezava med astmo in prehrano? Vemo, da lahko določena živila in prehrana pomagajo pri obvladovanju zdravstvenega stanja. Da določena prehrana vpliva na pogostost ali resnost napadov astme, pa ni prepričljivih dokazov,.

Debelost in astmatiki

Nekateri dokazi kažejo, da ni posameznega živila ali hranila, ki bi samo po sebi izboljšalo simptome astme. Ljudem z astmo koristi uravnotežena prehrana z veliko svežega sadja in zelenjave.

Hrana je seveda lahko povezana z alergijami. Alergije na hrano in intolerance na hrano se pojavijo, ko se imunski sistem pretirano odzove na določene beljakovine v živilih. V nekaterih primerih lahko to povzroči simptome astme.

Debelost je glavni dejavnik tveganja za razvoj astme. Uravnotežena prehrana in vzdrževanje zdrave telesne mase lahko olajšata obvladovanje stanja.

Zelo dobro je, če svoji prehrani dodamo živila, bogata z vitaminom D, kot so mleko in jajca, z beta karotenom bogato zelenjavo, kot sta korenje in listnata zelenjava in z magnezijem bogata živila, recimo špinača in bučna semena.

Vitamin D. Pomaga zmanjšati število napadov astme pri otrocih, starih od 6 do 15 let. Viri vitamina D so losos, mleko in obogateno mleko, obogaten pomarančni sok, jajca Alergični na mleko ali jajca, se vitaminu D izogibajte.

Vitamin A. Kakovostni viri vitamina A so korenje, melona, sladki krompir, listnata zelenjava, kot so solata, ohrovt in špinača in brokoli.

Jabolka. Eno jabolko na dan lahko prepreči astmo, jabolka so povezana z manjšim tveganjem za astmo in povečanim delovanjem pljuč.

Banane. Raziskave so pokazale, da lahko banane zmanjšajo piskanje v pljučih pri otrocih z astmo

Študija je pokazala, da so imeli otroci z nizko ravnjo magnezija tudi nizek pretok zraka in majhen volumen pljuč. Otroci lahko izboljšajo raven magnezija z uživanjem živil, bogatih z magnezijem, kot so špinača, bučna semena, blitva, temna čokolada, losos.

Česa se paziti

Nekatera živila lahko sprožijo simptome astme in se jim je treba izogibati. Vendar je najbolje preden začnete izločati določena živila iz svoje prehrane, da se posvetujete s svojim zdravnikom.

Sulfiti. Sulfiti so snovi, ki se naravno pojavljajo v nekaterih živilih in človeškem telesu, so lahko tudi vrsta konzervansov, ki lahko poslabšajo astmo. Vsebujejo jih vino, suho sadje, vložena hrana, češnje, maraskine, kozice, ustekleničen limonin in limetin sok.

Živila, ki povzročajo pline. Hrana, ki povzroča pline, bo povzročila pritisk na diafragmo, še posebej, če imate refluks kisline. To lahko povzroči tiščanje v prsih in sproži izbruhe astme. Plinasta živila so fižol, zelje, gazirane pijače, čebula, česen in ocvrta hrana.

Salicilati. Čeprav redko, so lahko nekateri astmatiki občutljivi na salicilate v kavi, čaju ter nekaterih zeliščih in začimbah. Salicilati so naravno prisotne kemične spojine in jih včasih najdemo tudi v živilih.

Umetne sestavine. Kemične konzervanse, arome in barvila pogosto najdemo v predelani in hitri hrani.

Pogosti alergeni. Najpogostejše alergene vsebujejo mlečni izdelki, lupinarji, pšenica in oreščki.