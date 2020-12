Bananov kruh in čokoladna ploščica po športnikovem okusu

Svojo lakoto je potešil s spodnjim receptom za bananov krug:

Priprava:

Čokoladna ploščica

Za približno 12 srednje velikih ploščic potrebujemo:

Priprava

Športniki in športni rekreativci radi jemo, a kaj, ko smo pri tem močno omejeni oz. bolje rečeno, zelo moramo paziti kaj in koliko. Se spomnite Carla Lewisa?je najboljše rezultate v svoji športni karieri dosegel, ko se je odrekel mesu in mleku. Vegan je postal iz zdravstvenih razlogov.O tem je povedal: »Ugotovil sem, da za uspešnega športnika beljakovine iz mesa niso nujno potrebne, saj sem svoje najboljše izide na tekaški stezi dosegel prvo leto po prehodu na vegansko dieto. Še danes z vegansko prehrano laže vzdržujem svojo optimalno telesno težo in se bolje počutim v svojem telesu. Poleg tega mi je všeč, da lahko jem veliko in pogosto.«1 skodelica tofuja (250 ml)2 zmečkani zreli banani1 skodelica rjavega sladkorja1/4 skodelice olivnega olja1 žlička vanilije v prahu2 skodelici polnozrnate moke2 žlički pecilnega praška1/4 žličke morske soli3/4 skodelice grobo narezanih orehovV mešalniku zmešamo tofu, polovico zmečkanih banan, rjavi sladkor, olivno olje in vanilijo v prahu. Šele na koncu dodamo preostanek zmečkanih banan za bolj pestro strukturo. V drugi posodi zmešamo moko, pecilni prašek in sol. Nato jim dodamo maso iz mešalnika in vse dobro premešamo. Prestavimo v naoljen pekač in pečemo 45 do 50 minut v pečici, ogreti na 180 do 200 stopinj C.Čokoladna ploščica bo teknila vsem, a ni le zelo okusna, ampak tudi pripravljena iz zdravih naravnih sestavin. Kakavova zrna veljajo za eno najbolj kompleksnih živil na svetu, ker vsebujejo več kot 300 bioaktivnih snovi. Zaradi njih kakav vzbuja občutke ugodja in zadovoljstva, preventivno varuje pred težavami z ožiljem in poživlja. Zaradi njegovega stimulativnega učinka na živčevje ga je treba uživati v omejenih količinah in ne zvečer, če želite zaspati. Maca, podzemni gomolj rastline iz visokih Andov, v receptu delno omili morebitne neprijetne učinke kakava, saj uravnava hormonsko ravnovesje, hkrati pa prav tako zvišuje energijo in povečuje fizično moč, deluje kot afrodiziak in povečuje plodnost.1 skodelica lešnikov1 ½ skodelice nasekljanih datljev½ skodelice celih ali zdrobljenih kakavovih zrn2 žlici kakava v prahu1/3 skodelice stopljenega kakavovega masla1 žlica mace v prahuLešnike grobo zmeljemo v kuhinjskem mešalniku. Nato jim dodamo nasekljane datlje, cela ali drobljena kakavova zrna, kakav v prahu, stopljeno kakavovo maslo in maco v prahu ter vse zmešamo v multipraktiku, da dobimo gosto maso. To na papirju za peko oblikujemo v pravokotnik debeline približno pol cm. Pustimo v hladilniku, da se strdi, in narežemo na poljubno velike ploščice.