Bodi športnik – mednarodni športno družabni inkluzivni dan

Na športnih igrah in fair-play turnirjih se pomerijo otroci s posebnimi potrebami in tisti z značilnim razvojem. Z dogodkom spodbujajo zdrav način življenja, pri čemer šport igra pomembno vlogo. Preko vključujočega športa se vsi skupaj učimo, rastemo in krepimo zavedanje, da je vsak od nas pomemben in poseben in da bogatimo drug drugega.Šport in igra ustvarjata prostor kjer se otroci povezujejo in kjer se krepijo vrednote srčnosti, odprtosti, sodelovanja in strpnosti. Vse so za današnjo družbo še kako pomembne. Dogodek vsako leto organizirata CenterLjubljana in Društvo za kulturo inkluzije ob sodelovanju s Športno zvezo Ljubljana.Vsi skupaj si na različne načine prizadevajo ustvarjati pogoje za bolj odprto, strpno družbo in to se začne že pri najmlajših, tudi preko igre in športa. Datum 23. september je skrbno izbran, saj na ta dan beležimo slovenski dan športa. Bodi športnik zadnja leta poteka v Športnem parku Triglav. Podrobneje o festivalu Igraj se z mano, katerega del je tudi Bodi športnik najdete na spletni strani dogodka. Dobrodošli, da sledite tudi na socialnih omrežjih – FB, Instagram, YouTube in TikTok.