V zimskih dneh, ko moramo še posebej poskrbeti, da se naše vitaminsko ravnovesje ne poruši, nam bo zelo prav prišla pisana in bogata solata iz špinače, mandarin in granatnih jabolk.

Vse to bogastvo vitaminov pozimi še kraljuje na naših tržnicah. Da pa solata ne bo prelahka saj zunaj konec koncev le poplesuje zima bela starka bomo našo solato ojačali z orehi, sirom in pršutom. Orehi so plod, ki nas pozimi znotraj pogrejejo in obogatijo z dobrimi vitamini, pršut in kozji sir pa poskrbita še za nekaj beljakovin.

Granatna jabolka so starodavni sadež, ki naj bi bilo po nekaterih starodavnih zgodbah tisto pravo, ki si ga je Eva pregrešno utrgala iz drevesa in si zapečatila svojo usodo v raju. Sicer pa so granatna jabolka poznali že stari Grki.

Kar se tiče zdravja in granatnih jabolk povejmo, da so zelo bogata z vitaminom C, vitamini B, antioksidanti … Imajo tudi zelo malo kalorij, ob katere se mnogi športniki spotikajo.

Naša hitra, slastna, sočna in bogata solata je kvalitetni obrok, ki si ga lahko privoščimo za večerjo ali pa tudi lahkotno kosilo. Po svoji barvitosti je tudi čudovito pisana in zajema skoraj vse barve vitaminov, kot jih priporočajo prehranski strokovnjaki z motom »pet na dan«.

Poletov recept: Bogata zimska solata. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za dve osebi potrebujemo:

Nekaj pesti špinačnih listov

Dve mandarini

Polovica granatnega jabolka

Pest orehov

Sol

Olivno olje, balzamični kis

Malo kozjega sira

Nekaj rezin pršuta

Priprava zimske solate:

Špinačne liste operemo. Granatno jabolko razpolovimo in izdolbemo sočni rdeči del. Orehe na vroči ponvi malo opečemo, da so hrustljavi. Lotimo se sestavljanja solate. Na špinačo zložimo granatno jabolko, na koščke narezan sir, orehe, krhlje mandarin in rezine pršuta. Solato še začinimo po želji in okusu.