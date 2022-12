Bohinj se je uvrstil med najboljše turistične vasi na svetu

Bohinj se je kot edina slovenska destinacija uvrstil na seznam Best tourism villages by UNWTO v okviru iniciative Svetovne turistične organizacije (UNWTO).

Na seznamu se nahaja 32 destinacij iz 18 držav iz vsega sveta, ki so bile izbrane med več kot 130 prijavami iz 57 držav.

Uvrstitev Bohinja na prestižni seznam potrjuje izjemne vrednote in delovanje tega kraja na področju podeželskega turizma. Bohinj izkazuje edinstveno naravno in kulturno bogastvo ter zavezanost k trajnostnemu razvoju v vseh treh stebrih trajnosti – okoljskem, družbenem in gospodarskem.

Svetovna turistična organizacija je lani prvič pripravila izbor za uvrstitev med najboljše podeželske destinacije, s katerem je nagradila vasi in podeželske destinacije, ki s svojim delovanjem na področju turizma prispevajo k razvoju regije, v kateri se nahajajo in pri tem ohranjajo bogato naravno in kulturno dediščino.

Izbor je potekal na svetovni ravni. Lani sta se na seznam uvrstili Solčava in Radovljica, letos se jima je pridružil še Bohinj. Uvrstitve vseh treh vasi so veliko priznanje za slovenski turizem. Uvrščene vasi oziroma destinacije s tem postanejo članice mreže BTW, ki omogoča prenos znanj in dobrih praks med turistično razvitimi podeželskimi kraji, hkrati pa omogoča tudi strokovno usposabljanje za člane in promocijsko podporo s strani UNWTO.

Pobuda BTW ima tri komponente:

»Best tourism villages by UNWTO«, z izjemnimi primeri podeželskih turističnih destinacij s priznanimi kulturnimi in naravnimi dobrinami, ki ohranjajo in promovirajo podeželske in skupnostne vrednote, izdelke in življenjski slog ter so jasno zavezane inovacijam in trajnosti v vseh vidikih. Priznanje temelji na oceni njihovih virov in pobud na devetih področjih, ki zajemajo tri stebre trajnostnega razvoja. Slovenija ima z današnjim dnem tri predstavnike – Bohinj, Solčavo in Radovljico.

Motiv iz Bohinja. FOTO: Jure Eržen

Program nadgradnje BTW pomaga izbranemu številu vasi med tistimi, ki ne izpolnjujejo v celoti meril za pridobitev priznanja. Vasi prejmejo podporo UNWTO in partnerjev pri izboljšanju elementov območij, ki so bila v procesu vrednotenja opredeljena kot vrzeli. V program nadgradnje je uvrščena Gorenja vas - Poljane.

Mreža BTW, ki zagotavlja prostor za izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Vključuje predstavnike vasi, uvrščene v BTW, kot tudi vasi, ki sodelujejo v programu nadgradnje. Člani mreže so deležni strokovnega usposabljanja in promocijske podpore.

Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2022 že drugič izvedla poziv in izbrala tri destinacije, ki jih je nominirala za izbor UNWTO na mednarodni ravni. Konec junija 2022 je tako na UNWTO posredovala nominacije Bohinja, Podčetrtka in Moravskih Toplic. Bohinj je izmed treh slovenskih nominacij prepoznan kot destinacija, ki v največji meri izpolnjuje merila in je s tem pridobil naziv in znak Best Tourism Village. Prijavljene destinacije so bile ocenjene na podlagi več kategorij: kulturne in naravne dediščine, ohranjanja kulturnih virov, gospodarske, družbene in okoljske trajnosti, upravljanja turizma, infrastrukture ter skrbi za zdravje in varnost.

Prijavile so se lahko destinacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve, se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo in ki vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti.