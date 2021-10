Bovški krafi so to

Sama radovednost me je gnala k izdelavi naše tokratne sladice, ki sodi med slovenske nacionalne jedi in je najbolj v ponos Primorcem, točneje Bovčanom.

Po večkratnem obisku prečudovitega Posočja nikakor nisem imela sreče z okušanjem te bovške specialitete. Zato sem se odločila, da si jo kar sama udejanjim. Morda malce nerodna reč je, ko ne veš čemu točno se moraš v okusu (in tudi v obliki) sploh približati po drugi strani pa je to svojevrsten izziv.

Bovški krafi so sladica iz štrukljem podobnega testa, nadevana s presenetljivo dobrim nadevom iz hrušk, ki jim domačini pravijo kloce, zraven pa sodijo še orehi in rozine . Krafi so torej nekakšne vrste raviolom podobna jed po izgledu, polnjena s slastnim sadnim nadevom.

Današnja jed (sladica) ne sodi ravno na listo športno lahkih jedi, bo pa dober kalorični obrok po izčrpljujočem treningu ali večurni hoji. Seveda krafe lahko pripravite vnaprej, da bodo hitro pri roki (ustih), ko bo sila. Kar se tiče zahtevnosti izdelave jed ni prezahtevna , če ste vsaj malo vešči sukanja po kuhinji.

Sama sem bila nad okusom te sladice zelo presenečena in lahko rečem tudi navdušena. Zagotovo se uvrsti na listo hišnih jedi.

Poletov recept: Bovški krafi. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za približno 24 krafov potrebujemo:

400 g ostre moke

2 dl vrele vode

Nekaj žlic olja

Sol

Nadev:

200 g suhih tepk

2 do 3 pesti rozin

15o g mletih orehov

Vaniljev sladkor

Rum

Cimet, klinčki

Žlica medu

3 žlice sladkorja

Maslo, drobtine

Priprava bovških krafov

Najprej pripravimo testo. Moko prelijemo z vrelo vodo, dodamo olje in sol. Vse skupaj dobro zgnetemo v gladko testo in ga pustimo počivati v hladilniku vsaj uro, lahko pa kar čez noč(bolje).

Hruške in rozine skuhamo v vreli vodi in jih pustimo nekaj časa namočene v tej vodi, da se zmehčajo in napnejo. V vodo dodamo malo ruma. Če so zelo suhe naj to namakanje traja malo dlje. Hruške, rozine in orehe zmeljemo v gladko kašo. Dodamo sladkor, začimbe in med. Vse skupaj premešamo v gladek nadev. Lotimo se valjanja testa, ki naj bo dokaj tanko razvaljano, približno 2 mm. Iz testa zrežemo 8 do 10 cm velike kroge.

Na vsakega damo žlico nadeva. Krog prepolovimo in stisnemo skupaj rob. Lahko si pomagamo z vilico. Pri zapiranju krafov bodimo res pozorni, če ne se bodo med kuhanjem odprli. Krafe skuhamo v vreli posoljeni vodi. Kuhani so, ko priplavajo na vrh lonca (približno 8 do 10 minut). Tople krafe polijemo z drobtinicami, ki smo jih prepražili na maslu in postrežemo. Začinimo jih še s cimetom.