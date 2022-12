Božično novoletni spektakel na velodromu Novo mesto

Na novomeškem velodromu - Olimpijskem centru Novo mesto bosta 28. in 29. decembra dve mednarodni dirki, ki ju bo v sodelovanju s Kolesarsko zvezo Slovenije organiziral kolesarski klub Adria Mobil.

Na Pokalu Novega mesta in Božično novoletnem kriteriju bo v dveh dnevih nastopilo več kot 300 kolesark in kolesarjev od tega 60 tujih kolesarjev iz petih držav. Dvodnevno tekmovanje bodo odprli najmlajši kolesarji, zaključili pa člani s kultno dirko v disciplini Madison.

S pokritjem velodroma v Češči vasi se je razvoj kolesarstva na kolesarski stezi začel tudi v Sloveniji. Vadba in tekmovanja v Olimpijskem centru Novo mesto pomembno vplivajo na splošen razvoj kolesarstva pri nas, sploh na razvoj najmlajših kolesarjev.

Kolesarji imajo dobre pogoje, da lahko v kolesarskih disciplinah na stezi dosegajo vrhunske rezultate. Prvi znaki dobrega dela in potenciala so se pokazali letos, ko je Žak Eržen na mladinskem evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojil bron v disciplini na izpadanje, na svetovnem prvenstvu za mladince v Izraelu je bron osvojil v disciplini na končni cilj, v disciplini na izpadanje pa je osvojil zlato medaljo.

V Novo mesto med drugimi prihaja evropski mladinski prvak v dirki na izpadanje Matteo Fiorin. Naslov prvaka si je priboril letos lulija v portugalski Anadii, ko je premagal Britanca Jeda Smithsona in Novomeščana Žaka Eržena. Slednji je septemba v Tel Avivu postal svetovni prvak in izenačil na 1:1 v medsebojnih srečanjih. V sredo nekaj po 19. uri se nam obeta prava poslestica, ko se bosta spopadla evropski in svetovni prvak vsak v svoji majici, Matteo v modri in Žak v mavričasti.

29. decembra pa se bo dvodnevno tekmovanje končalo z disciplino Madison. Ime je dobila po dvorani Madison Square Garden v New York, kjer se je dirka prvič odvila. Dirka je dolga od 20 do 60 kilometrov, gre pa v bistvu za podaljšano dirko na točke, kjer se tekmuje v parih. Vse dirke bodo preko spleta prenašali v živo.

Slovenska turistična organizacija (STO) prepoznava pomen tovrstnih dogodkov, ki nadgrajujejo podobo Slovenije kot odlične destinacije za aktiven oddih in priprave športnikov ter krepi vrednost znamke I Feel Slovenia.