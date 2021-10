Britanski The Times med 12 trajnostnih destinacij uvrstil tudi Julijske Alpe

Novinarkav svojem članku v priznanem britanskem mediju The Times osvetli pomen trajnosti in predstavi 12 svetovnih destinacij, ki so vredne izpostavitve z vidika trajnosti. Med njimi so tudi Julijske Alpe.Članek v The Timesu, ki je bil objavljen ob svetovnem dnevu turizma, ob katerem se je letos izpostavljala tema trajnosti, piše o 12 izjemnih svetovnih trajnostnih destinacijah. Poleg Skandinavije, Kanade, Butana, Nizozemske, Kostarike in drugih svetovnih destinacij, novinarka Juliet Kinsman izpostavi tudi Julijske Alpe v Sloveniji in ukrepe, ki prispevajo k ohranjanju narave in blagodejno vplivajo na lokalne skupnosti.Celoten članek je na voljo na spletni strani The Timesa