Četrti dan na dirkališču v Roubaixu je zaznamoval cestni kolesar

Predzadnji dan v Roubaixu je bil spet zelo zanimiv. Finalne obračune smo videli v disciplini Madison, 500 metrov na čas za ženske in zasledovalno vožnjo na 3000 metrov za ženske ter moški Omnium.

Britanec Ethan Hayter, ki ga poznamo tudi s cestnih dirk je postal svetovni kolesar v Omniumu. Hayter je osvojil 180 točk v štirih disciplinah: dirki na končni cilj (Scratch), tempo dirki, dirki na izpadanje in dirki za točke. Drugo mesto je osvojil Aaron Gate iz Nove Zelandije. Tretji pa je bil Italijan, ki ga prav tako dobro poznamo s cestnih dirk, Ellia Viviani.

Kirsten Wild in Amy Pieters sta ubranili naslov svetovnih prvakinj v kategorijo Madison. Nizozemski par je s 35 točkami ugnal francosko dvojico Claro Copponi in Marie Le Net, tretji sta bili Britanki Katie Archibald in Neah Evans.

Potem ko je prvi dan osvojila zlato kot del nemške ženske ekipe v olimpijskem šprintu, je Lea Sophie Friedrich osvojila še en naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas na 500 metrov. Dosegla je čas 33.057 in premagala Rusinji Anastasiio Voinovo in Dario Shmelevo.

Lisa Brennauer (Nemčija) je bila najhitrejša v posamičnem zasledovanju. Njen zmagovalni čas je bil 3: 18,258. Drugo mesto je osvojila Franziska Brausse in tretje Mieke Kroeger.

