Ciklokroserji so se iz ZDA preselili v Evropo

Prvo letošnjo dirko za svetovni pokal v Evropi je gostil Zonhoven v Belgiji. Vsem ciklokroserjem priljubljena trasa, ki sodi med najtežje v koledarju. Globoka mivka, strmi spusti in vzponi, so glavne ovire te proge, ki vsako leto pritegne ogromno število gledalcev. Letos je bilo malce drugače, koronavirus je prestrašil tudi najbolj zagrete belgijske navijače, ki se niso zbrali v rekordnem številu, kot smo pričakovali.

Najprej so nastopile ženske. Presenečenj nismo pričakovali, čeprav smo na ameriški turneji pogrešali evropsko prvakinjo, Nizozemko Alvorado in nismo vedeli, v kakšni formi bo pričakala tekmice.

Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) se je najbolje znaša na peščenih sipinah Zonhovna in je osvojila svojo prvo letošnjo zmago. Najbolje je kazalo svetovni prvakinji Lucindi Brand (Baloise Trek Lions), a je kot kaže precenila svojo formo ravno v zaključnih krogih. Betsema je s solo vožnjo prišla v cilj 46 sekund pred Brandovo, evropska prvakinja Ceylin der Carmen Alvorado (Alpecin-Fenix) je na koncu le iztržila tretje mesto. Denise Betsema je zmagala tudi en dan prej v Ruddervooreju, kjer je bila uvodna dirka pokala Telenet Superprestige, vzporednega pokala, ki ne šteje za UCI točkovanje.

Betsema je s to zmago prevzela vodstvo v svetovnem pokalu. Druga je zdaj Marianne Vos (Jumbo Visma), ki je na četrti dirki ni bilo. Svetovni pokal se bo nadaljeval v nedeljo 31. oktobra v Overijseju.

1. Denise Betsema (Niz) Pauwels Sauzen-Bingoal, 0:47:44

2. Lucinda Brand (Niz) Baloise Trek Lions, 0:00:46

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Niz) Alpecin-Fenix, 0:01:08

4. Puck Pieterse (Niz) Alpecin-Fenix, 0:01:20

5. Fem van Empel (Niz) Pauwels Sauzen-Bingoal, 0:01:35

6. Shirin van Anrooij (Niz) Baloise Trek Lions, 0:01:36

7. Inge van der Heijden (Niz) 777, 0:02:14

8. Line Burquier (Fra) AS Bike Crossteam, 0:02:20

9. Yara Kastelijn (Niz) Iko-Crelan, 0:02:46

10. Alice Maria Arzuffi (Ita) FAS Airport Services-Valcar, 0:02:57

Med moškim končno Aerts

Med moškimi smo videli hud obračun Belgijcev in Nizozemcev. Na koncu je bil najspretnejši 28-letni Belgijec, ljubljenec občinstva Toon Aerts. Prvih 30 minut dirke mu ni kazalo najbolje. Spet je bil videti Eli Iserbyt, vodilni v svetovnem pokalu, najbolje razpoložen. Vendar tudi Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) je imel dober dan in svojo računico. Medtem, ko je soliral pred skupinico petih kolesarjev je Aerts napravil še hudo napako in kazalo je že, da danes »spet« ne bo nič s stopničkami. A, tako kot vedno, Toon se ni predal. Ujel je vodilno skupinico, ki je medtem že ujela ubežnika Sweecka in v predzadnjem krogu napadel. Napad se mu je obrestoval, v cilj je prišel 10 sekund pred ostalimi.

Eli Iserbyt je naredil preveč napak, da bi lahko ogrozil Aertsa. FOTO: David Stockman Afp

1. Toon Aerts (Bel) Baloise Trek Lions, 0:58:58

2. Lars van der Haar (Niz) Baloise Trek Lions, 0:00:10

3. Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal, 0:00:14

4. Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal, 0:00:19

5. Quinten Hermans (Bel) Tormans-Circus, 0:00:26

6. Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal, 0:00:37

7. Daan Soete (Bel) Deschacht-Hens-Maes, 0:01:12

8. Corne van Kessel (Niz) Tormas-Circus, 0:01:22

9. Toon Vandebosch (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal, 0:01:33

10. Pim Ronhaar (Niz) Baloise Trek Lions, 0:01:52