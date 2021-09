Copat za vse rekreativne tekače, tudi težje

FOTO: Arhiv proizvajalca/Mizuno

Želeli smo izvedeti, kaj nam z novim modelom ponuja japonska znamka Mizuno, ki jo že dolgo uvrščamo med vodilne znamke tekaških copat. Pričakovali smo veliko, saj je Mizuno seveda že lep čas član velikih treh.Model smo preizkusili na različnih podlagah: makadamu, asfaltu, gozdno-travniških poteh in na tartanu na stadionu.Že na pogled je model Mizuno Wave Sky 5 ožji in izjemno blažen. Ko ga obujemo, začutimo odličen oprijem copata s stopalom. Zgornji del sestavlja dvoslojna tekstilna mrežica AeroHug, ki daje stopalu dodatno udobje in oporo.Spodnji sloj mrežice, ki je raztegljiv, omogoča boljše prileganje stopalu, zgornji sloj pa je nekoliko manj elastičen, zavira raztezanje in deluje kot stabilizator.Izjemno dobro blaženje, ki ga zagotavlja vmesni podplat, sestavljen iz kombinacije Enerzy in Enerzy Core pene, občutimo predvsem na trdni asfaltni in makadamski podlagi. Pri prehodu na razgibano gozdno-travniško podlago pa začutimo Mizuno Foam Wave konstrukcijo vmesnega podplata, ki zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost copata.S hitrejšim tekom smo se soočili na koncu testiranja na tartanski podlagi radovljiškega stadiona, kjer smo se prepričali tudi o dobri odzivnosti copata pri intervalnem treningu.Odličen oprijem na vseh podlagah nam zagotavlja podplat, sestavljen iz X10 karbonske gume.Testna ekipa Poleta ga priporoča vsem tekačem rekreativcem, tudi težjim, ki si želijo popolnega razmerja med udobjem in stabilnostjo za varen korak na vseh podlagah. Prav tako bo dobrodošel za atlete in druge športnike za brezskrbne bazične priprave.***Klemen Dolenc, vodja Poletovih testov tekaške obutve