Črni petek je za športne rekreativce naj praznik

Podnaslov so priporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije in mi se moramo strinjati, če ne bodo spet šli vsi prihranki. Da, športni rekreativci smo veliki potrošniki in zato komaj čakamo na dneve, kot je črni petek (ki je ponekod postal že črni teden).

Ne, mi ne odobravamo brezglavih nakupov, vendar tole opozorilo, ki so nam ga posredovali iz ZPS, se nam zdi še kako uporabno.

Te dni nas trgovci z vseh strani obveščajo o neverjetnih popustih. Pa so te ponudbe res tako odlične? Enoznačnega odgovora ni, na Zvezi potrošnikov Slovenije pa izpostavljajo raziskavo angleških kolegov, ki so z načrtnim spremljanjem cen ugotovili, da je kar 99,5 % »neverjetnih ponudb« enakih ali celo bolj ugodnih v drugih obdobjih. V raziskavi so preverili več tisoč cen in ugotovili, da z nakupom na črni petek skoraj zagotovo ne boste dosegli najnižje cene v letu.

V Sloveniji takšne raziskave nimamo, a ni dvoma, da čeprav so nekatere ponudbe v okviru razprodaj na črni petek res ugodne, niso vse tako »neverjetne«, kot se zdi na prvi pogled. Naj vas v petek ne zagrabi nakupovalna mrzlica, pomembno je, da se na razprodaje dobro pripravite. Kupujte, kar potrebujete, toliko, kot potrebujete, predvsem pa naj vas ti nakupi ne pahnejo v rdeče številke. Določite si proračun, koliko lahko zapravite, če se impulzivnim nakupom ne morete odpovedati.

1. Načrtovanje je pomembno

Prijavite se na e-novice vaših priljubljenih trgovcev, spremljajte jih na družbenih omrežjih. Velikokrat so prejemniki novic deležni popustov že kakšen dan pred »uradnim« črnim petkom.

2. Začnite črni petek že v četrtek

Čeprav se vrata klasičnih trgovin odprejo šele ob 9. uri, spletni trgovci nikoli ne počivajo. Če res nameravate opraviti velik nakup, je dobro, da to storite čim prej. Ugodne spletne ponudbe ali kode za popust navadno začnejo veljati takoj po polnoči in najboljše ponudbe so hitro razprodane.

3. Preverite ponudbo pri drugih trgovcih: naj vas ne zavede višina popusta, pomembna je cena

Pomembno je, da za izdelek, ki ga imate v mislih, spremljate ceno vsaj nekaj tednov ali mesecev. Tako boste vedeli, ali je ponudba na črni petek v resnici dobra. In to ne le pri enem trgovcu, ampak tudi pri konkurenci.

Tudi nekateri slovenski spletni trgovci ponujajo možnost najnižje cene. Če pri katerem drugem trgovcu »odkrijete« še nižjo ceno, jo izenačijo. Uporabite spletne strani za primerjavo cen in gibanje cen v zadnjih mesecih.

4. Prijavite se na spletno stran in položite izdelke v košarico

Na črni petek imajo številni spletni trgovci povečan promet na spletnih straneh, zato te delujejo počasneje, občasno pa sploh ne. Prijavite se na stran in v košarico položite izdelke, ki jih želite kupiti. Nakup boste lahko opravili hitreje.

5. O izdelku poiščite čim več informacij

Cena je ugodna, kaj pa kakovost izdelka? Boste z njim zadovoljni? Bo izpolnil vaša pričakovanja? Pomembno je, da že pred nakupom poiščete čim več informacij, posebej, če gre za dražje izdelke. Na voljo imate bolj ali manj zanesljive vire informacij, o resnicoljubnosti.

Razmišljate o nakupu mobilnika, tabličnega računalnika, televizije, digitalnega fotoaparata? Morda novega sesalnika ali sušilnika? Preverite zadnje rezultate testiranj!

Velikokrat se izkaže, da so cenejši izdelki boljše kakovosti kot njihovi dražji konkurenti ali pa da so na voljo cenejše in enako dobre alternative.

6. Je (ugoden) nakup neznane blagovne znamke v resnici dober posel?

Ne trdimo, da so izdelki manj znanih blagovnih znamk slabše kakovosti, a dobro znana imena iz sveta zabavne elektronike, mobilne telefonije in računalništva niso zaman tako znana. Črni petek je za številne trgovce odlična priložnost, da počistijo zaloge izdelkov, ki se ne prodajajo dobro ali jih potrošniki vračajo, ker z njimi niso zadovoljni. In če ima televizor oznako 4K in HDR, še ni nujno, da bo slika tako dobra kot pri najboljših modelih na testu.

7. Ne čisto zadnji model, a še vedno dobra alternativa

Posebej pri tehničnih izdelkih velja, da proizvajalci približno vsako leto predstavijo nov model določenega telefona, tabličnega računalnika ali televizorja. Kot kažejo naši testi, stari modeli niso vedno slabši od predhodnikov, so pa občutno cenejši. Če vam torej ne pomeni veliko, da v žepu ali torbi nosite zadnji model telefona ali tablice, ali da na zidu visi zadnji model televizorja (tako ali tako bodo čez eno leto na voljo novi modeli), lahko prihranite tudi tako, da ne kupite zadnjega modela.

8. Preverite spletne cene

Ne želite kupovati po spletu in raje nakupujete v klasični trgovini? Kljub vsemu pred nakupom preverite spletne cene. Če so cene na spletu nižje, povprašajte trgovca za popust.

9. Ste si premislili? Ponudba le ni tako dobra, kot ste pričakovali?

Če izdelek ni takšen, kot ste pričakovali, imate pri spletnem nakupu možnost, da izdelek v 14 dneh vrnete trgovcu, on pa vam mora vrniti kupnino. Veliko spletnih trgovcev ima rok za vračilo izdelkov še daljši, vendar preverite, ali to velja tudi na črni petek. Če ste nakup opravili v klasični trgovini, trgovcu izdelka, s katerim ni nič narobe, ni treba sprejeti nazaj. Gre pa seveda za dobro poslovno prakso.

10. Ne pozabite na spletni ponedeljek (Cyber Monday), decembrske in ponovoletne popuste …

Ste zamudili ponudbo? Kot smo že zapisali na začetku: zelo verjetno je, da bodo cene v prihodnjih dneh še nižje.