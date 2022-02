Država z več kot milijardo prebivalcev ima samo enega olimpijca

Indija je sedma država po površini in druga po številu prebivalcev na svetu. Je dom številnih različnih športov, nam nekaj povsem neznanih. Čeprav se začudeno bere, je v Indiji šport ena glavnih dejavnosti, ki združuje to večkulturno državo kot en narod.

Indijski šport številka ena je kriket, sledijo: nogomet, kabbadi, badinton, hokej na travi, tenis, rokoborba, boks, košarka ... tudi smučanje.

Mohammad Arif Khan je državni in južnoazijski prvak v slalomu. Postal je prvi Indijec, ki je dosegel normo za zimske olimpijske igre v Pekingu 2022.

Vendar Khanu ni bilo dovolj, da je normo dosegel v slalomu, zato je zmagal še na veleslalomski tekmi novembra lani v Črni Gori in zato bo v Pekingu nastopil v dveh disciplinah alpskega smučanja.

Mohammad je iz Gulmarga, enega izmed redkih smučarskih središč v Indiji. Kot otrok je prej vzljubil kriket in nogomet, a njegov oče Yasin Khan je imel lastno prodajalno s smučarsko opremo. Za prodajalno je imel urejeno mini smučišče, zato Mohammedu ni preostalo drugega, kot , da se loti smučanja. Hitro je napredoval in hitro je začel zmagovati. Pri 12-letih je bil že državni prvak v slalomu, v svoji starostni kategoriji.

Kot mladinec, 16-letnik, je Indijo prvič zastopal zunaj Indije na FIS tekmi v Yomaseju na Japonskem. V veleslalomu je zasedel 23. mesto. Leta 2011 je osvojil dve zlati medalji - v slalomu in veleslalomu - na južnoazijskih zimskih igrah, edini doslej. Na svetovnem prvenstvu je prvič nastopil leta 2013. V slalomu je zasedel 59. mesto in v veleslalomu 91.

Od takrat se je Arif udeležil še treh svetovnih prvenstev, njegov najboljši rezultat pa je bil 45. v veleslalomu lani v Italiji. To je bilo prvič, da se je uvrstil v finale katerega koli svetovnega prvenstva.

Njegov največji sponzor je njegov oče, ki pravi, da gre ves zaslužek iz trgovine za Mohammadovo kariero. Vendar, da bi očetu prihranil nekaj stroškov Mohammed v prostem času dela kot smučarski inštruktor in trener.

Mohammad Arif Khan je star 31 let in na olimpijske igre si je želel že leta 2018, a mu ni uspelo ravno zaradi stroškov povezanih za doseganje norme. Lansko leto se je hotel poročiti s svojo zaročenko, a je smučanju in olimpijskim igram dal prednost. Poroko sta preložila, zaročenka mu ni zamerila, ta novica pa je bila pravi medijski hit v Indiji.

»Pravzaprav sem začel trenirati z mednarodno akademijo, v kateri so različne ekipe iz različnih držav. Skupaj smo se pripravljali za olimpijske igre in za svetovna prvenstva,« je dejal. »Torej, to je bila ena najboljših stvari, ki se mi je zgodila. Nikoli nisem pričakoval, da me bo sprejela ta akademija. Bili smo skupina samo štirih smučarjev iz različnih držav in vse je postalo precej enostavneje. Prej sem bil vseskozi sam. Sam za vse.

Svojo državo želim in hočem postaviti na smučarski zemljevid,« je Arif povedal za The Hindu. »Če se pojavim na olimpijskih in svoje delo opravim dobro, bo Indija končno tudi med državami, ki nekaj pomenijo v alpskem smučanju. Med drugim je tudi moj namen ljudi seznaniti, da v Indiji imamo krasna smučišča.«