Dvakratne stopničke za Slovence na 12- in 6-urnem teku v Zagrebu

Kar 88 tekačev se je podalo na 12-urno kroženje ob 7. uri zjutraj; tekli so v krogu, dolgem 1.400 m. Istočasno je potekal tudi tek na 6 ur, s štartom ob 13. uri, ki se ga je udeležilo 30 tekačev.

V Zagrebu je nastopilo osem Slovencev, članov AK Ultramaraton Slovenija, od tega jih je 7 teklo na 12 ur in eden na 6 ur. Luka Videtič, je v teku na 12 ur zasedel odlično 3. mesto. Pretekel je 143,185 km in s tem po desetih letih postavil nov slovenski rekord. Prejšnji rekord na 12 ur je postavil Boris Ivanović, maja 2011 v Avstriji, in sicer 140,621 km.

Adrijano Vrbetič je v 6 urah pretekel 79,68 km in zasedel 2. mesto, takoj za odličnim Špancem Ivanom Penalba Lόpezom, ki je v 6-ih urah pretekel 82,452 km.

12-urno kroženje je štelo tudi za hrvaško državno prvenstvo. Med moškimi je zmagal Zdravko Jadrijev (MK Marjan) s 146,39 km, med ženskami pa Ines Jozić (UMK Mazator), s 136,37 km.

Zdravko Čufar, 12h, 41. mesto (96,07 km). FOTO: AKUS

Ivan Penalba Lόpez med Majo in KlemenomFOTO: AKUS

Roman Jugovic, 12h, 34. mesto (101,611 km). FOTO: AKUS

Rezultati Slovencev:

12h absolutno:

Luka Videtič, 12h, 3. mesto (143,185 km)

Klemen Boštar, 12h, 8. mesto (126,26 km)

Damjan Krejač, 12h, 10. mesto (125,655 km)

Roman Jugovic, 12h, 34. mesto (101,611 km)

Zdravko Čufar, 12h, 41. mesto (96,07 km)

Mirko B. Miklič, 12h, 53. mesto 47,6 km)

Damjan Krejač, 12h, 10. mesto (125,655 km). FOTO: AKUS

Maja Rigač, 12h, 14. mesto (109,455 km). FOTO: AKUS

Mirko B. Miklič, 12h, 53. mesto 47,6 km). FOTO: AKUS

Ženska kategorija:

Maja Rigač, 12h, 14. mesto (109,455 km)

6h absolutno:

Adrijano Vrbetič, 6h, 2. mesto (79,68 km)

Tekma v Zagrebu je bila druga najbolj obiskana tovrstna tekma na svetu letos. Za Slovence je bila rezultatsko najbolj uspešna.

Adrijano Vrbetič, 6h, 2. mesto (79,68 km). FOTO: AKUS

Slovenska baza v Zagrebu. FOTO: AKUS

Klemen Boštar, 12h, 8. mesto (126,26 km). FOTO: AKUS