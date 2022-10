Ej, kouč, imam težavo

Komunikacija je seveda v življenju pomembna. Tudi v športu in športni rekreaciji, seveda. Pravzaprav je morda najpomembnejši del vsakega odnosa med trenerjem in športnikom.

Leta podatkov in poročil o dirkah povedo le del zgodbe. Preostali del pripovedi, najpomembnejši deli, se nahajajo v športnikovih besedah ​​in subjektivnih opisih.

Trenerji dobijo dostop do množice uporabnih informacij, ko si športniki vzamejo čas in povedo, kako so se počutili med treningi in tekmovanji. Kot vsak odnos tudi odnos med trenerjem in športnikom uspeva ali propada zaradi komunikacije, zato je tukaj vodnik za optimizacijo komunikacije med trenerjem in športnikom.

Zapis Darcie Murphy, ki je višji trener pri CTS Ultrarunning, zagotovo zajema tudi odgovor na to, kakšen naj bo odnos med ljubiteljskim, rekreativnim ali amaterskim športnikom, ki ima osebnega trenerja.

Tega je pri nas veliko in kaže, da se bo to področje še zelo razvilo.

Najboljši način komuniciranja med trenerjem in športnikom?

Kateri medij je najboljši za komunikacijo med športnikom in trenerjem? Zagotovo tisti, ki spodbuja pošten, pogost, dosleden in podroben pretok informacij v obe smeri. Ker športniki zagotavljajo boljše informacije, ko komunicirajo prek svojega želenega sloga in kanala, se trenerji skušajo srečati s športniki tam, kjer so najbolj odrti.. Stalna komunikacija pomaga graditi zaupanje in tako utrjuje odnos.

»Kako bo izgledala komunikacija?« je eno prvih vprašanj, ki ga trenerju zastavijo športniki. Ključnega pomena je, da športnik dobro razume svoje komunikacijske potrebe in pričakovanja. In če dela s trenerjem, a se ne gledata iz oči v oči, bosta oba morala preučiti svoje komunikacijske sloge in potrebe. Številni odnosi med trenerjem in športnikom so bili rešeni ali dvignjeni na novo raven s prerazporeditvijo komunikacij.

Ustvarjanje dobro definiranega komunikacijskega standarda bo pomagalo ustvariti trdne temelje sodelovanja.

Tukaj je nekaj načinov, kako uspešni CTS trenerji in športniki uporabljajo različne oblike komunikacije.

Programska oprema za usposabljanje

Vsi trenerji CTS uporabljajo TrainingPeaks za zbiranje podatkov od športnikov, uporabljajo ga za zagotavljanje načrtov treninga, za analizo podatkov o treningu, za predpisovanje treninga za moč in vrsto drugih programskih orodij, ki so potrebna za določene športe in športnike.

TrainingPeaks je spletna programska platforma, ki pomaga pri pripravi na ciljno dirko, ne glede na to, ali ste novinec v športu, ki išče načrt treninga, izkušen dirkač s trenerjem ali celo, če želite načrtovati in analizirati svoj trening.

Skoraj vse vadbene naprave in programska oprema vključujejo razdelek »povratne informacije po vadbi«. Na voljo je tudi dovolj prostora za dokončanje celotnih poročil o treningih. Ni vam treba napisati knjige o vsaki vadbi, vendar se navadite zapisovati subjektivne povratne informacije. Pogosto je pomembnejši od numeričnih podatkov o vadbi, zabeleženih med vadbo.

Na ta način je trener vsaodnevno obveščen o vaši vadbi. Posledično je to preprost način, da so obveščeni o tem, kako se počutite in kako se odzivate na vadbo.

Telefon/e-pošta

Čeprav si trenerji in športniki izmenjujejo veliko podatkov o treningih prek programske opreme, pa se za osebne pogovore zanašajo predvsem na tradicionalna komunikacijska sredstva. E-pošta je zanesljivo sredstvo za izmenjavo informacij, povezav, dokumentov in drugih datotek, ki vplivajo na trening. To vključuje informacije, ki jih je treba deliti, kot so zemljevidi, strategije načrtov dirke, prehranske smernice itd.

Redni telefonski klici poglobijo razumevanje drug drugega. Zoom in druga digitalna komunikacijska orodja iz oči v oči spadajo v isto kategorijo.

Športnikov ton ali razpoloženje je težko razbrati prek e-pošte ali komentarjev po vadbi v sistemu TrainingPeaks. To še posebej velja za športnike profesionalce; navajeni so pisanja profesionalnih e-poštnih sporočil, ki ne poudarjajo čustev. Telefonski ali video klici so bolj osebni. Že kratek pogovor je lahko neverjetno pronicljiv, saj pogosto razkrije informacije, ki običajno ne bi bile zabeležene v zapisku po vadbi.

»Najprej treniraj osebo«, je lekcija, ki se pogosto ponavlja v izobraževalnem programu CTS Coaching. Povedano drugače, treniramo osebo, ki je športnik, ne pa športnika, ki ima življenje. Redni telefonski ali video klici so pomembni za preučevanje športnika, ki niso prikazane v datotekah o usposabljanju.

Tekstovna sporočila

Besedilna sporočila imajo lahko močno podporno vlogo pri vzdrževanju redne komunikacije med trenerjem in športnikom. Športniki živijo naporno življenje in telefonski klici niso vedno najbolj priročni. Tudi dolgotrajni pogovori niso vedno potrebni. Vsak trener in športnik mora že na začetku jasno sporočiti svoja pričakovanja in meje. Vendar, če oba ta medij uporabljata spoštljivo, je lahko pošiljanje besedilnih sporočil učinkovit dodatek dobro vzpostavljenemu komunikacijskemu sistemu. Kratko sporočilo je lahko kot nalašč za hitro vprašanje ali hitro posodobitev.

Socialni mediji

Družbeni mediji se do neke mere dotikajo življenja skoraj vsakogar. Čeprav morda ni najboljša možnost za vsakogar ali vsako situacijo, vedno večje število športnikov raje uporablja prav ta način komunikacije. Nekatere od teh preferenc se spreminjajo glede na generacije. Posledično so trenerji ugotovili, da odnosi med trenerjem in športnikom uspevajo, ko oba redno uporabljata podobne platforme. Čeprav lahko trenerji in športniki komunicirajo prek neposrednih sporočil na družbenih kanalih, je pomembno, da športnikove javne objave v družbenih omrežjih spremljate v perspektivi.

Nastavite komunikacijski sistem, ki vam ustreza

Komunikacija je temeljnega pomena za uspešen odnos med trenerjem in športnikom. Zato je ključnega pomena, da zgodaj določite podrobnosti svojih komunikacijskih preferenc. Ko trenerji proaktivno sodelujejo s športniki, je želja, da vzpostavijo želeni medij, pogostost in slog komunikacije, ki bo deloval za partnerstvo.